Irans Justiz hat das bekannte Regie-Duo Maryam Moghaddam und Behtash Sanaeeha laut deren Aussagen wegen ihres Berlinale-Films zu Haftstrafen verurteilt.

Ein Revolutionsgericht in Teheran verurteilte die Filmschaffenden wegen "Propaganda gegen das System" zu 14 Monaten Haft, wie es in einer gemeinsamen Erklärung auf Instagram hieß. Die Haftstrafe muss jedoch erst in fünf Jahren angetreten werden. Zudem wurde eine Geldstrafe verhängt. Irans Justiz äußerte sich zunächst nicht.