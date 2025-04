Kazuki Yamada wird der neue Chefdirigent beim Deutschen Symphonie-Orchester Berlin (DSO). Ab September 2026 wird er der künstlerische Leiter sein, das hat das Orchester am Freitag bekannt gegeben. Kazuki Yamada ist derzeit Chefdirigent in Birmingham und Monte Carlo. Seine erste Begegnung mit dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin hatte Yamada im April letzten Jahres. Da zog er ein auffallend junges Publikum in die Philharmonie zu Konzerten von Brahms und Rachmaninow.

Menschen mit psychischen Erkrankungen können von Kulturangeboten profitieren – das zeigen verschiedene Studien. Jetzt wird an der Charité untersucht, ob es in Deutschland Kultur auf Rezept geben sollte. Von Elena Deutscher und Lukas Haas

Mit dem Orchester verstand er sich so gut, dass er schon bald als Nachfolger für Robin Ticciati gehandelt wurde. Der 46 Jahre alte Yamada hat in Tokyo studiert und gewann 2009 einen internationalen Wettbewerb in Frankreich. Seitdem hat er von Italien bis Schweden eine durch und durch europäische Karriere gemacht. Das Philharmonische Orchester von Monte Carlo hat ihn 2016 zum Chefdirigenten ernannt. 2023 folgte das City of Birmingham Symphony Orchestra.

Für seine Ernennung in Berlin spricht auch, dass er hier schon seit einigen Jahren lebt. Hier ist er auch schon mit den Berliner Philharmonikern und dem Rundfunk-Sinfonieorchester aufgetreten. Mit ihm bekommt das DSO einen vielseitigen, international vernetzten und stets vermittelnden Chefdirigenten.



Yamada folgt auf Robin Ticciati, der von 2017 bis 2024 an Spitze des Deutschen Symphonie-Orchesters stand. Aktuell läuft eine Interimsspielzeit - ohne Chefdirigenten.