Marion Kiesow war Meisterschülerin an der Hochschule der Künste Berlin (heute UdK) im Fachbereich Visuelle Kommunikation mit Schwerpunkt Soziokulturelles Design. Seit vielen Jahren ist sie als freie Grafikerin und Autorin tätig. Ihre langjährige Begeisterung für Clärchens Ballhaus inspirierte sie zu dem Buch "Berlin tanzt in Clärchens Ballhaus". Außerdem bietet sie Touren über das Gelände an.