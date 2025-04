Denn Bear McCreary ist kein John Williams und auch kein James Newton Howard. Er nutzt für seine Filmmusik zwar Orchester-Klänge, aber vor allem tief-gestimmte Gitarren und brachiale Drumbeats. Zumindest in diesem Konzert, in dem der Fokus erstmal nicht auf seinen großen Erfolgs-Kompositionen zu Produktionen wie "Battlestar Galactica", "God Of War" oder "The Walking Dead", sondern auf seinem Solo-Projekt liegt. Das aktuelle Solo-Album von McCreary heißt "The Singularity", aufgenommen hat es der 46-jährige US-Amerikaner mit Musik-Größen wie Serj Tankian von System Of A Down, Rufus Wainwright, Slash oder auch Corey Taylor von Slipknot. Das Album verbindet Metal, Rock, Opern-Dramatik und gesprochene Parts und zeigt so ziemlich gut den eklektischen Ansatz von Bear McCreary, der mit seiner Musik immer auf ganz vielen Ebenen ganz viele Emotionen anrühren will.