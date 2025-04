"Es sind eigentlich Skulpturen, Plastiken. Das heißt, nicht nur der Inhalt, sondern auch die Form, die wiederum mit dem Inhalt korrespondiert, ist ganz wichtig", sagt Franziska Siedler, die Chefin der Klosterruine. Insgesamt 17 Unikate und Kleinserien aus Papier hat Ausstellungserfinder Hans Jörg Raffalski nach Chorin gebracht: "Es sind 17 Vorstellungen von Buch, 17 Denkweisen, 17 Herangehensweisen, 17 Befindlichkeiten", erklärt er. "Das macht es auch so spannend, dass man erkennen kann: Ein Buch ist nicht nur normiert, wie man es im Buchladen kennt, gebunden, aus so und so vielen Seiten."

Viele der ausgestellten Objekte sind dabei längst keine Bücher mehr. Da steht in einer Vitrine ein Papiergebilde mit rautenförmigen Löchern - wie Streckmetall. In einer anderen eine Art Stern aus Papier - ein Bilderbuch ohne Anfang und ohne Ende. Aus den Seiten eines anderen Exponats scheint Fell zu wachsen.

Die Kunstbuchausstellung Chorin will alles andere als ein schnöder Buchladen sein, eher das Zentrum der Brandenburger Buch-Hochkultur mit etlichen geplanten Vorlesungen und Workshops. Dazu präsentieren märkische Verlage ihre Werke, zum Beispiel in Gold auf rotem Einband: "Spuren der Industriekultur im Finowtal". Ein anderes Buch erzählt in Wort und viel Bild "Die Geschichte der Tierillustration in Deutschland".