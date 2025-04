CDU-Chef Friedrich Merz hatte am Montag diese und weitere Personalien für das neue Kabinett vorgestellt. Die SPD will ihre Mannschaft erst nach einem Mitgliederentscheid bekanntgeben.

Kritik an der Personalie Weimer kommt auch von der Nichtregierungsorganisation Lobbycontrol. Zwar sei inzwischen bekannt geworden, dass der Publizist aus der Weimer Media Group aussteige. "Der Interessenkonflikt ist damit aber nicht gelöst, selbst wenn er seine Beteiligungen an seine Frau übertragen sollte", hieß es in einer Pressemitteilung. Weimer habe sogar den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Frage gestellt.

Weimer legt mit sofortiger Wirkung die Geschäftsführung der Weimer Media Group nieder und verlässt die Verlagsgruppe. Das teilte er der Deutschen Presse-Agentur mit. Alleinige Geschäftsführerin werde seine Frau Christiane Goetz-Weimer. Sie ist Verlegerin seit 30 Jahren. Zudem wird Weimer demnach auch die Chefredakteurs-Tätigkeit für "The European" aufgeben. Die Verlagsgruppe wird künftig ebenfalls von Goetz-Weimer als alleiniger Geschäftsführerin geleitet.