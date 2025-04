Der "Faust" in der Inszenierung von Frank Castorf aus dem Jahr 2017 an der Berliner Volksbühne ist zum besten Theaterabend des 21. Jahrhunderts gekürt worden. Das renommierte Online-Magazin "Nachtkritik" gab die Top100 am Donnerstag bekannt [nachtkritik.de] .

Auf Platz zwei folgt ebenfalls eine Produktion aus Berlin: Jürgen Goschs "Onkel Wanja", das 2008 am Deutschen Theater aufgeführt wurde. Überhaupt räumt Berlin als Theaterstadt in dem Ranking des Magazins ab. Unter den Top 10 sind gleich acht Theaterstücke, die an Berliner Bühnen aufgeführt wurden, besonders oft an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz.

An der Kür der Top-100-Theaterabende haben sich laut der "Nachtkritik" 37 Theaterkritiker:innen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz beteiligt. Mehr als 1.300 Stücke aus dem deutschsprachigen Raum seien berücksichtigt und analysiert wurden. Alle Abende mussten ihre Premiere nach dem 1. Januar 2000 gehabt haben.