Beim Festival für neue internationale Dramatik an der Schaubühne verhandeln zwei neue Stücke aus Belgien große politische Themen in kleinen intimen Solo-Abenden. Von Barbara Behrendt

Am Eingang darf sich jede:r Zuschauer:in aus zwei Schalen bedienen. In der einen liegen kleine, grüne Erbsen. In der anderen Heftpflaster – viel zu klein für die großen Wunden, die diese autobiografische Arbeit bloßlegt.

"Icirori" heißt die Collage, die die burundisch-belgische Künstlerin Consolate Sipérius an der Berliner Schaubühne beim FIND-Festival für neue internationale Dramatik zeigt. "Icirori" ist Kirundi, eine der Amtssprachen in Burundi in Ostafrika, und bedeutet in etwa: im inneren Spiegel das eigene Leid betrachten, um damit leben zu können. Genau das praktiziert Consolate in dieser bewegenden Performance, die sie selbst erlebt, geschrieben, inszeniert hat – und als Solo auf die Bühne bringt.

Consolate stammt aus Burundi. Als Vierjährige, 1993, hat ihre große Schwester sie drei Tage lang im Wald versteckt, ohne Essen und Trinken, nachdem ihre Eltern im Bürgerkrieg ermordet worden sind. Nach einer Zwischenstation in einem Flüchtlingscamp wurde Consolate mit gefälschten Angaben gegen Geld nach Belgien geflogen, wo sie illegal adoptiert worden ist. Ihre Fluchtgeschichte erzählte sie 2016 schon in Milo Raus "Mitleid. Die Geschichte des Maschinengewehrs" an der Schaubühne. Doch 2020 bekommt sie eine Nachricht über Social Media: "Hallo, ich bin Alice, deine große Schwester."