30 Jahre nach ihrem Debutalbum ist die Band Tocotronic beim ersten von zwei Osterkonzerten in Berlin spannend, zärtlich und wild wie immer. Und feiert das Überleben in stürmischen Zeiten. Von Hendrik Schröder

Die Band Tocotronic wurde Mitte der 1990er bekannt mit Liedern, deren Refrainzeilen man auf T-Shirts hätte drucken können (und dann auch tatsächlich gedruckt hat). "Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein" war zum Beispiel so ein Song. Oder "Digital ist besser", Titelstück ihres ersten Albums, das sie an diesem Abend in der Columbiahalle gleich an dritter Stelle spielen.

Und dann sagt Sänger Dirk von Lowtzow zur Begrüßung diesen Satz ins Mikrofon: "Dankeschön, dass ihr am Leben seid, das ist ja heutzutage gar nicht mehr selbstverständlich." Und man weiß nicht genau: Meint er wegen Krieg und Krise und Co., oder weil Band und Publikum mittlerweile ein gewisses Alter erreicht haben? Ersteres bestimmt. Jedenfalls ist es einer dieser typischen Dirk-von-Lowtzow-Sätze, die gleichzeitig banal und wahnsinnig klug und tiefsinnig klingen und aus denen Tocotronic seit 30 Jahren Alben machen. Passenderweise an dieser Stelle im Konzert dann "Bleib am Leben".