Di 06.05.25 | 08:54 Uhr

In ihrer aktuellen Kunstinstallation im Frauen-KZ Ravensbrück erkundet Dominique Hurth Frauenschicksale anhand von Kleidung, die Häftlinge herstellen mussten. Im Interview erzählt sie, wie Stoffe, Schnitte und Nähte Geschichte schreiben.

"Maschinen dröhnen, Nadel schleppt den Faden, scharfes Messer glänzt, schneidet entzwei und sticht", heißt es in der Präambel zu Dominique Hurths Kunstinstallation zum 80. Jahrestag der Befreiung des Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück. Hier war die größte Weberei für Häftlingskleidung und Uniformen. Die in Berlin lebende, französische Künstlerin forscht seit sieben Jahren zu den Frauenschicksalen und zeigt nun von Mai bis Oktober 2025 ihre Arbeit [ravensbrueck-sbg.de] im ehemaligen Aufseherinnenhaus.

rbb: Frau Hurth, Sie zeigen Ihre Arbeiten im ehemaligen Aufseherinnenhaus des Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück. Was ist zu sehen? Dominique Hurth: Ich stelle Auszüge einer langjährigen Recherche aus. Das sind einerseits sehr formale Installationen, die sich mit Stoffen und Bildern auseinandersetzen, und andererseits eine Vertiefung mit Texten und Zitaten, die jeweils über die Textilproduktion im ehemaligen Frauenkonzentrationslager informieren. In Ravensbrück gab es eine sehr große Produktion von Häftlingskleidungen für alle Konzentrationslager und auch eine Uniformschneiderei. Und das ist der Ausgangspunkt meiner Arbeit, die jetzt auch hier gezeigt wird.

Warum haben Sie sich ausgerechnet mit der Textilproduktion beschäftigt?

Ich bin auf die Textilproduktion gestoßen, weil ich mich lange mit Täterinnen auseinandergesetzt hatte und vor allem mit den Aufseherinnenuniformen, also die Uniform von Frauen, die andere Frauen bewacht haben. Mich hat es interessiert, wo diese Uniformen eigentlich produziert wurden. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und herausgefunden, dass diese in Ravensbrück ab 1942 hergestellt worden sind.

Da habe ich mich mit Finanzberichten und Verwaltungsakten aus dem Wirtschaftsbetrieb "Gesellschaft für Textil- und Lederverwertung" (Texled) auseinandergesetzt, die erst in Dachau war und dann nach Ravensbrück kam. Ich habe mich auch mit den verschiedenen Betrieben beschäftigt: Es gab eine Weberei, Schneiderei, Reparaturwerkstatt, Lederverarbeitung und eine Strohschuhflechterei. Es war ein kompletter wirtschaftlicher Betrieb, also ein sogenannter Industriehof, in dem in der Hochzeit bis zu 5.000 Frauen in einem Zwei-Schicht-System arbeiteten.

Welche Rolle spielen Textilien für Sie persönlich? Ich arbeite immer wieder mit Stoff. Und ich denke, was mir immer wichtig war, ist die Frage, was man aus dem Schnitt eines Kleidungsstückes lesen kann. Tatsächlich erkennt man am Schnitt schon die Geschlechterrepräsentation. Mich hat auch interessiert, wie sich Frauenbekleidung entwickelt, und wie es die Häftlinge geschafft haben, ihre Bekleidung irgendwie zu individualisieren. Textilien können uns viel über den Nationalsozialismus erzählen.

Wie sind Sie bei Ihrer Recherche vorgegangen? Die Recherche war teilweise empirisch. Zu Texled wurde bisher nur wenig historisch geforscht. Ich habe also sehr viel Zeit im Bundesarchiv verbracht, wo sich die Akten zu Texled befinden. Das sind Geschäftsberichte, Monat für Monat, irgendwann Jahr für Jahr, die erzählen, was wie produziert worden ist, welche neuen Gebäude gebaut wurden, wie viele Häftlinge und Aufseherinnen da eingesetzt wurden, wie viel Geld gemacht worden ist. Die haben wahnsinnig viel Profit gemacht, sodass sie irgendwann nicht mehr wussten, was sie mit dem Geld machen konnten. Und das steht alles in diesen Berichten. Und als Kontrast zu diesen sehr trockenen NS-Verwaltungsdokumenten stehen die Berichte von den Häftlingen nach 1945.

Was haben Sie in diesen Häftlingsberichten lesen können?

Es wird ganz viel über Gewaltexzesse, über fürchterliche Arbeitsbedingungen berichtet, die immer schlimmer und schlimmer geworden sind. Je mehr Uniformen produziert werden mussten, desto mehr haben sich die Arbeitsbedingungen verschlechtert.

Was hat Sie bei Ihrer Recherche besonders überrascht? Mich hat nicht wirklich etwas überrascht. Es gab aber einen Moment, in dem diese ganzen Erzählungen über Gewalt einfach nicht mehr auszuhalten waren. Jeder Bericht erzählt eigentlich über das Gleiche, nämlich wie schrecklich das war und wie hart die Bedingungen waren, wie die Frauen auch geschlagen und gegen Nähmaschinen geworfen wurden.



Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück Frauenkonzentrationslager Ravensbrück Das größte Lager für Frauen im nationalsozialistischen Deutschland wurde 1939 bei Fürstenberg/Havel, Brandenburg, errichtet. Über 130.000 Frauen aus ganz Europa wurden hier inhaftiert, darunter Widerstandskämpferinnen, Jüdinnen und Zwangsarbeiterinnen. Ravensbrück war die größte Weberei für Häftlingskleidung und Uniformen im NS-System. Die Frauen mussten unter extremen Bedingungen arbeiten, was zu Misshandlungen, Hunger und vielen Todesfällen führte. 1945 wurde das Lager von sowjetischen Truppen befreit. Heute erinnert eine Gedenkstätte an das Leid der Frauen und an die Rolle des Lagers in der Produktion von Kleidung für Häftlinge und die SS.

Das einzig Positive zum Lesen waren die Solidarität und Sabotagenerzählungen. Also dass trotz Verbot irgendein Stück Stoff aus der Schneiderei mitgenommen wurde, um daraus beispielsweise ein Taschentuch zu machen – als Geschenk zum Geburtstag oder zur Erinnerung. Es gab Erzählungen von Sabotageakten an den Motoren. Es gab auch Anekdoten, dass Läuse eingesammelt wurden, um sie in die Uniform der Aufseherinnen einzunähen oder dass ein paar Nähte extra nicht zugenäht worden sind, sodass der Fliegeranorak für die SS an der Front dann beim Anziehen zerriss. Diese Momente tun gut beim Lesen und erzählen über sehr unterschiedliche Frauenbiografien. Es waren eben sehr unterschiedliche Frauen aus sehr unterschiedlichen Häftlingsgruppen, die in den Betrieben gearbeitet haben.

Haben Sie eine persönliche Verbindung zu diesem Thema? Ich komme aus dem Elsass, eine Region, die immer wieder unter deutscher Besatzung stand. Ich komme aus einer Familie, die von verschiedenen Kriegen sehr geprägt wurde. Die Namen haben sich auch ständig geändert. Es war verboten, französisch zu sprechen, den Dialekt zu sprechen. Die Französinnen, die in Ravensburg inhaftiert waren, waren nach dem Krieg sehr starke Stimmen in Frankreich. Diese Stimmen haben mich sehr geprägt. Ravensbrück kannte ich also schon von Geschichten aus meiner Kindheit.

Ist die Geschichte von Ravensbrück in Deutschland weniger bekannt?

Als ich vor 20 Jahren nach Deutschland kam, hat es mich überrascht, dass viele über Ravensbrück nichts wissen. Das hat damit zu tun, dass Frauengeschichte in der offiziellen Geschichtsschreibung allgemein nicht so bekannt ist. Und natürlich ist es generell ein Thema, mit dem man sich immer weniger auseinandersetzen möchte. Woran könnte das liegen? Ich denke, es gibt einfach diese Idee, dass alles schon aufgearbeitet wurde. Es ist nicht mehr so wichtig, nicht so relevant. Ich kriege häufig gespiegelt, dass man das eigentlich nicht mehr anschauen möchte, weil man schon ein guter Schüler der Aufarbeitung war. Das hinterfrage ich sehr stark. Vielen Dank für das Gespräch. Das Interview mit Dominique Hurth führte Theresa Majerowitsch.

