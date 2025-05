Im April erinnerten Fans in dem Theater bei einem Musical an die Rosenstolz-Sängerin. Bei der Show "Romeo & Julia - Liebe ist alles" trafen sie zu einem gemeinsamen Get-together zusammen.

Nach dem Tod der Sängerin entstand am Theater des Westens in Berlin-Charlottenburg ein Gedenkort . An der Fassade wurde ein Foto der Sängerin angebracht. Fans legten Blumen, Briefe, Kerzen und Stofftiere nieder.

Anna R. starb im März in ihrer Wohnung. Die Sängerin wurde 1969 in Ost-Berlin geboren. Rosenstolz war eines der in Deutschland erfolgreichsten Pop-Duos der vergangenen Jahrzehnte.

Anna R. tourt zuletzt solo als "Königin", hier auf dem Theaterplatz in Dresden am 16. August 2024. Für den Herbst 2025 war eine neue Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz geplant. Der Abschluss sollte im November in ihrer Heimatstadt Berlin stattfinden.

Rosenstolz treten am 7. November 2008 in der Columbiahalle in Berlin auf. Zu der Zeit sind sie eine der erfolgreichsten deutschen Bands, haben gerade ihr viertes Nummer-Eins-Album "Die Suche geht weiter" veröffentlicht.

Anna R. bei einem Rosenstolz-Konzert in einer Lagerhalle bei Dresden am 16. Oktober 1997.

In einem Instagram-Post auf dem Profil der Sängerin bedankten sich enge Vertraute für die Anteilnahme. "Es tut gut, die schwere Last der Trauer nicht alleine aushalten zu müssen. Wir, Anna, Manne und Frank, wuchsen in den vergangenen 13 Jahren zu einer Einheit zusammen, die sowohl musikalisch als auch menschlich reiche Früchte trug", hieß es.

Ihr Tod reiße "eine Riesenlücke" in den Freundschaftsbund. Gleichzeitig richteten sie sich mit der Bitte an die Fans, "Annas Wesen mit gebührendem Respekt zu begegnen". Es werde viel über ihren Tod spekuliert. "Es wäre jedoch nicht in Annas Sinn, sich an öffentlichen Meinungsäußerungen zu beteiligen." Die Berliner Staatsanwaltschaft stellte im März die Ermittlungen ein. Man gehe nicht von einem Fremdverschulden aus, sagte ein Sprecher.