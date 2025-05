Die Künstlerin Eva von dem bekannten Berliner Duo Eva & Adele ist tot. Sie starb in der gemeinsamen Wohnung in Berlin-Charlottenburg, wie ihre Partnerin Adele der Deutschen Presse-Agentur sagte. "Ich habe sie begleitet zu Hause", schilderte sie. Nach einer Operation an der Lendenwirbelsäule habe Eva zuletzt die Energie gefehlt.

Eva & Adele waren eine Institution in Berlin, aber auch weit über die Grenzen der Hauptstadt hinaus. Erstmals begegnet sind sie sich 1988, seit 1991 war das Duo als wandelndes Gesamtkunstwerk auf internationalen Kulturevents und Partys zu finden. Ihr Erkennungsmerkmal war die stets identische und meist schrille Aufmachung - mit kahlrasierten Köpfen und extravaganten Kostümen. Privates, unter anderem ihr Alter, hielten Eva & Adele stets geheim.

Zu ihrer Herkunft hieß es: "Wir kommen aus der Zukunft". In einem Post bei Instagram hieß es: "Eva ist heute zurück in die Zukunft gegangen. Sie hat diese Welt verlassen und die ewige Bühne betreten."