Konzert | Anna Depenbusch in Berlin

Die Hamburger Liedermacherin Anna Depenbusch hat bei einem Brand ihre Wohnung und die Demo-Aufnahmen für ihr neues Album verloren. Trotzdem geht sie auf Tour - auch in Berlin. Jakob Bauer wurde unterhalten, aber nicht sehr berührt.

Im Februar brennt Anna Depenbuschs Wohnung in Hamburg ab, inklusive ihres Studios, ihrer Instrumente, der Musik für's geplante Album. Was macht man da als Künstlerin?

Anna Depenbusch macht: weiter. Die geplante Tour sagt sie nicht ab und so steht sie an diesem Dienstagabend, drei Monate später, auf der Bühne des Heimathafens in Berlin-Neukölln, begleitet vom Kaiser-Quartett, einem Streichquartett bestehend aus einer Violinistin, einem Violinisten, einem Bratschisten und einem Cellisten. Nur singt sie nicht wie geplant Titel von einem neuen Album, sondern macht eine Art Best-Of-Streifzug durch verschiedene Epochen ihrer Musik.

Anna Depenbusch thematisiert das auch schon früh in der Show, erzählt: "Ich wollte hier vor euch stehen mit einem neuen Album, aber dann kam alles anders. Und ich merke aber, dass ich diese Tour einfach spielen will und, dass es für mich so etwas wie eine Therapie-Tour wird."