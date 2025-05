An was sollen wir uns erinnern, wenn wir an das Kriegsende denken? An die "Großen Drei", Truman, Stalin und Churchill, wie sie in Potsdam die neue Weltordnung festlegen? Oder an die Steglitzer Hausfrau Else Tietze, die um das Leben ihres Sohnes bangt? Der Berliner Historiker Oliver Hilmes will beides.

Oliver Hilmes: Die Geschichte hin zur Kapitulation am 8. Mai schien mir auserzählt zu sein. Ich wollte ein Buch schreiben, das mit dem Tag der Kapitulation beginnt – mit dem Tag, an dem militärisch alles vorbei war. Das Buch führt durch das Frühjahr und den Sommer zum zweiten September – dem eigentlichen Tag des Kriegsendes. Durch unsere eurozentrische Perspektive denken wir immer an den 8. Mai, aber der Zweite Weltkrieg ging noch im Pazifik weiter. Japan hat ja nicht kapituliert und war mit Amerika nach wie vor im Krieg. Dieser Krieg endete erst am 2. September. Dadurch hat sich für mich automatisch der Erzählhorizont ergeben.

Sie schreiben, dass sich im Sommer 1945 die verschiedensten Menschen in Berlin treffen.

Klar, ausquartierte Menschen kommen zurück, es kommen sehr viele Flüchtlinge, die Berlin als Durchgangspunkt nutzen, es kommen Deportierte aus den Gefängnissen und Konzentrationslagern zurück. Und es gibt eine große Anzahl an Soldaten. So wird die Stadt zu einem 'Melting Pot'.

Und Sie räumen im Buch ganz nebenbei mit dem Mythos der Trümmerfrau auf. Es war gar nicht so, dass Millionen unbescholtener Frauen die Trümmer weggeräumt haben?

Die sogenannten Trümmerfrauen waren kein Massenphänomen. In Berlin waren lediglich fünf Prozent der Frauen im arbeitsfähigen Alter in der Schuttbeseitigung tätig, in westdeutschen Großstädten waren es noch weniger. Zu glauben, dass die Trümmerfrauen ganze Städte mit Schaufeln und Eimern enttrümmert und gereinigt hätten, das ist ein Mythos. Die meiste Arbeit beim Enttrümmern wurde durch schwere Maschinen wie Förderbänder, Lastkraftwagen und dergleichen erledigt. Aber natürlich gab es Frauen, die geholfen und damit einen wichtigen Beitrag geleistet haben. Diese Hilfsbauarbeiterinnen, wie sie offiziell hießen, haben sich häufig freiwillig gemeldet, auch weil sie dadurch eine bessere Lebensmittelkarte bekommen hatten. Viele wurden aber auch zum Dienst verpflichtet, weil sie Funktionärinnen im Regime waren, weil sie bestimmte Ämter in der NSDAP oder in ihren Unterorganisationen innehatten und dafür also eine Art Frondienst leisten sollten.

Sie haben das Tagebuch von Else Tietze ausfindig gemacht. Was erzählt uns die Geschichte dieser Frau über den Sommer 1945?

Ich wollte das Buch nicht nur aus der Perspektive der Herrschenden schreiben – also Stalin, Truman, Churchill. Ich wollte auch die Perspektive der Menschen, über deren Kopf hinweg entschieden und regiert wurde, miteinbeziehen. Und da bin ich in einem Archiv auf ein Tagebuch von einer gewissen Else Tietze gestoßen. Sie war eine Witwe um die 70, lebte in Steglitz und hatte das Dritte Reich überlebt. Aber sie war sich nicht sicher, was aus ihren drei Kindern geworden ist. Das lag ihr sehr auf der Seele. Im Frühjahr 1945 begann Frau Tietze zum allerersten Mal in ihrem Leben, ein Tagebuch zu führen. Sie griff zu Papier und Stift und schrieb jeden Tag auf, was sie beobachtet hat, was sie mit ansehen musste. Dieses Tagebuch wollte sie ihren Kindern geben – falls sie überlebt haben.