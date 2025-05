Do. 29.05.25 | 18:10 Uhr

Als Kultursenator war Joe Chialo nach anhaltender Kritik an den Haushaltskürzungen im Kulturbereich zurückgetreten. Im "Spiegel" wirft seine Nachfolgerin Sarah Wedl-Wilson ihm nun vor, den Dialog zur Szene nicht gesucht zu haben.

Berlins neue Kultursenatorin Sarah Wedl-Wilson hat sich mit Blick auf die Kürzungen in der Hauptstadtkultur von ihrem Vorgänger Joe Chialo (CDU) distanziert. "Eine Zusammenarbeit mit Herrn Chialo hat es in diesem Sinne nie gegeben", sagte Wedl-Wilson dem "Spiegel" [Bezahlinhalt]. Die parteilose Politikerin war unter Chialo, der Anfang Mai zurückgetreten war, Kulturstaatssekretärin.

"Wir hatten eine ganz unterschiedliche Auffassung davon, was Zusammenarbeit heißt, sowohl was die Arbeit hier in der Senatsverwaltung betrifft, als auch die Arbeit mit der Kulturszene", sagte Wedl-Wilson weiter auf die Frage, ob es nicht auch ihre Politik war, die für die Missstimmung gesorgt hatte.