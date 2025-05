Bier und Schweiß schwängern die stickige Luft im Berliner SO36. Alles genau so, wie es bei einem normalen Punk-Rock- Konzert halt zu sein hat. Aber Turbostaat sind keine Band, bei der auf 1,2,3,4 der Party-Pogo losgeht, die Becher fliegen und das Hirn ausgeht. Stattdessen hängt hier von Anfang an eine Schwere über allem, schon das zweite Lied "Ruperts Gruen" kann man als Titel über die die Flucht aus einem unterdrückerischen System verstehen, da heißt es: "Sie sagte: Komm mit mir/Wir bleiben nicht zum Sterben hier/Was würde schon bleiben/Wenn du fährst?" Und die Menge schreit den verzweifelten Refrain mit: "Alles ist besser als der Tod."

Zwischen "Fuck You" und "Love You"

Seit Ende der 90er gibt es Turbostaat, die fünf Männer gehen mittlerweile auf die 50 zu, sind aber immer noch voll mit "altem Zorn", wie es auf dem neuen Album heißt. Sänger Jan Windmeier keift und bellt und schreit und vor allem erzählt er doch Geschichten, von Isolation und emotionaler Erstarrung, von gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten und seelenlosen Großstädten. Assoziativ und vage in der Erzählung, aber mit klaren Bildern. Wie heißt es so schön in der bitteren Abrechnung mit ihrer Heimatstadt: Husum, verdammt. Husum verdammt nochmal, Husum verdammt nochmal.

In jeder Sekunde des Konzerts merkt man, dass diese Band trotz 26 Jahren Anschreiens und -schreibens gegen die Ungerechtigkeiten der Welt gerade jetzt nicht lethargisch werden will. In einem Song heißt es treffenderweise "Manchmal glaubt man beinahe selbst, dass das alles so gehört" und dann doch wieder: "Manchmal sollte man nicht glauben, dass alles so gehört." Ein bisschen wirken sie so wie ein Gegenentwurf zu den Toten Hosen, die mittlerweile auch mal gerne "Tage wie diese" feiern. Turbostaat bleiben angestrengt und unversöhnt.