Sieben Theaterkritikerinnen und -kritiker haben für das diesjährige Berliner Theatertreffen aus sage und schreibe 738 Inszenierungen in 88 Städten zehn bemerkenswerte Abende ausgewählt. Inhaltlich wird es ab Freitag, so sagte die Festivalleiterin Nora Hertlein-Hull bei einer Pressekonferenz, eher düster zugehen: "Unser Juror Martin Thomas Pesl hat bei seinem Essay über den diesjährigen Jahrgang einen insgesamt herrschenden Moll-Ton proklamiert. Themen sind vor allem Erbe und Vermächtnis, Konventionen und Trauma. Die Arbeiten setzen sich mit Künstlicher Intelligenz genauso auseinander wie der schieren Malaise des menschlichen Daseins."

Eine besonders perfide Konvention könne man schon in der Hamburger Eröffnungsinszenierung sehen: Alice Birchs Bearbeitung von Federica Garcia Lorcas berühmtem Stück "Bernarda Albas Haus", inszeniert von Katie Mitchell. Acht Jahre müssen die fünf Töchter der Bernarda Alba nach dem Tod des Familienvaters Trauer halten und dürfen das Haus nicht verlassen. Was zu Tragödien führt. Es herrschen die unbarmherzigen Ausprägungen des Patriarchats – umgesetzt von einer tyrannischen Matriarchin.

Mit der Einladung seines letzten Stücks "ja nichts ist ok" wird dem 2024 verstorbenen Volksbühnen-Intendanten René Pollesch gedacht – auch diese Performance wirft einen dunklen Blick auf die Welt. In Luise Vogts Münchner Inszenierung von Brechts "Die Gewehre der Frau Carrar" ist dann das Kriegsgeschehen Thema. Und auch Sam Max' Stück "Double Serpent", inszeniert von Ersan Mondtag, behandelt ein schwieriges Thema: sexuellen Missbrauch.

"Sam hat ein Stück geschrieben, das ziemlich subtil diese ganzen krassen Handlungen nur andeutet", so Ersan Mondtag. "Und so haben wir daraus einen Abend gemacht, der das ästhetisch genauso umsetzt, wie das Stück das vorgibt. Dass man die Sachen nicht auserzählt und in diesem Nichtauserzählen eben die ganze Brutalität erzeugt." Das sei, ergänzt die Wiesbadener Intendantin Beate Heine, an deren Haus der Abend entstanden ist, eine echte Herausforderung fürs Publikum. Viele Menschen würden die Aufführung verlassen.