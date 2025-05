Die Damen in Blau in der Mitte wird gefeiert von Schauspielern, deren Karriere sie an den Start gebracht wird: Besetzungschefin Dorthe Braker ist die diesjährige Ehrenpreisträgerin beim Deutschen Filmpreis. Von Li-re: Jan-Josef Liefers, Heino Ferch, Dorthe Braker, Meret Becker und Heike Makatsch. | Bild: picture alliance/dpa | Christoph Soeder