Das US-amerikanische Unternehmen Tesla wird Thema eines Bühnenstücks im Staatstheater Cottbus. "Tesla, die Spree und der Kirschgarten" wird als letzte Schauspiel-Premiere der Saison am Samstag in der Kammerbühne uraufgeführt, teilte das Theater am Donnerstag mit.

Im Cottbuser Stück stehe der Garten an der Spree. Ranewskajas Heimat ist nun Brandenburg, Lopachin ist als leitender Angestellter von Tesla zu Geld gekommen. "Auch die Aktivist*innen der Vulkangruppe mischten in der Geschichte mit und die Klimakatastrophe schicke erste Boten voraus", teilte das Staatstheater mit.

"Extrem dumme Öko-Terroristen" - so hat Tesla-Chef Elon Musk die Gruppe genannt, die sich zum Anschlag auf den Strommast bekannt hat, der das Tesla-Werk lahmgelegt hat. Die Polizei nennt sie die "Vulkangruppe" und stuft sie als linksextremistisch ein. Was ist das für eine Gruppe? Von Yasser Speck

Später löse sich der Text von der Tschechow-Folie und das Stück spiele in einer dystopischen Zukunft auf einem vergifteten Planeten mit Menschen, die in Bunkern ums Überleben kämpfen. "Rettung könnten die Spaceship-Missionen von Tesla versprechen, auf die sich auch eine der Ranewskaja-Töchter begeben hat." Im Weltall werde nach einem alternativen Planeten gesucht.

Die Premiere am Samstag ist ausverkauft. Weitere Aufführungen sind am 31. Mai, am 24. Juni und am 13. Juli geplant.