Die Kochbuchautorin Ursula Winnington ist tot. Nach Angaben ihrer Tochter und ihrer Enkeltochter starb sie am Sonntag im Alter von 96 Jahren in Berlin.



Die in Pommern geborene Winnington zeigte in Rezepten und Kolumnen für Magazine und Zeitschriften wie "Das Magazin", "Guter Rat" und "Sibylle", dass die Küche in der DDR mehr zu bieten hatte als Soljanka, Jägerschnitzel und Gräupchensuppe. Auch in Kochsendungen

war sie zu sehen.