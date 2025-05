Wenn am Samstag um 21 Uhr die größte Show Europas in der St. Jakobshalle im schweizerischen Basel beginnt, werden voraussichtlich wieder fast 200 Millionen Menschen vor den Bildschirmen sitzen. Nein, es geht diesmal nicht um Fußball, sondern um schrille Outfits, Freude, Glitzer und manchmal auch Kontroversen: Beim Eurovision Song Contest (ESC), der jedes Jahr im Mai den Kontinent zusammenbringt.

Am Dienstag beginnt der 68. Eurovision Song Contest in Malmö. Expertin Alina Stiegler erklärt im Interview, wie politisch die Show ist, was die Boykottaufrufe gegen Israels Teilnehmerin Eden Golan bedeuten - und was sie vom deutschen Kandidaten hält.

"Der ESC ist in jedem Jahr in irgendeiner Form politisch"

Insgesamt 26 Länder machen beim ESC-Finale am Samstag mit. Die meisten davon haben sich ihren Platz in den zwei Halbfinals am Dienstag und Donnerstag erarbeitet. Der Gewinner des Vorjahres - in diesem Fall die Schweiz - sowie die sogenannten Big Five - Deutschland, Vereinigtes Königreich, Italien, Frankreich und Spanien - haben jedes Jahr einen sicheren Platz im Finale – die Big Five, weil sie die größten Geldgeber der Europäischen Rundfunkunion (EBU) sind. Diese organisiert seit 1956 den ESC.

Der ESC wird auch in Berlin und Brandenburg von einer treuen Fan-Gemeinde verfolgt. Aus der Region kamen ESC-Teilnehmende wie die Berliner Band Elaiza (2014) und die Sängerin Kati Karney aus Frankfurt (Oder), die 1994 als Teil des Trios Mekado Deutschland im Wettbewerb vertrat. Wer noch keine eigene ESC-Feier mit Freunden oder Familie organisiert hat und die Show trotzdem nicht allein sehen will, für den gibt es sowohl in Berlin als auch in Brandenburg Public-Viewing-Veranstaltungen mit freiem Eintritt.