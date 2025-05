Das Europäische Jugend-Musical-Festival (EJMF) findet 2027 erstmals in Cottbus statt. Den Kickoff für das Festival gab es am Montagabend im Cottbuser Konservatorium. Beim EJMF präsentieren verschiedene Ensembles aus ganz Europa ihre Musicals und nehmen an Workshops und Wettbewerben teil.

Außerdem soll es einen Wettbewerb für die gesamte Lausitz geben, wie der Ensemble-Manager des Cottbuser Kinder-Musicals, Ronny Schröter, dem rbb sagte. So ist für 2026 ein Dance- und Songcontest geplant, mit Castings in der gesamten Lausitz, beispielsweise in Guben, Spremberg oder Forst (alle Spree-Neiße), so Schröter. Das Finale dieses Wettbewerbs soll dann im Rahmen des Festivals ein Jahr später stattfinden.

Verantwortlich ist der Europäische Jugend-Musical-Verband, Veranstalter wird der Förderverein des Cottbuser Kinder-Musicals sein.