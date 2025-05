Gefeiert wird nach Angaben der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) das ganze Wochenende mit Theater- und Opern-Darbietungen, Soul- und Jazzkonzerten, Workshops und einem Festakt am Sonntag zum Welterbetag am 1. Juni. Dazu gibt es knapp 70 kostenfreie Führungen, die Einblicke in die Geschichte, die Architektur und die einzigartigen Sammlungen der Museumsinsel geben.

An allen drei Tagen gelten Sonderpreise. Ein Tagesticket für alle sechs Museen, das Alte Museum, das Neue Museum, die Alte Nationalgalerie, das Bode-Museum, "Pergamonmuseum. Das Panorama" und die James-Simon-Galerie einschließlich der Sonderausstellungen kostet

14, ermäßigt 7 Euro. Mit einer Jahreskarte darf man für alle Häuser kostenlos eine Begleitung mitnehmen.



Zahlreiche Angebote zum Inselfest finden laut SPK auch umsonst und draußen statt. So gibt es im Kolonnadenhof eine Open-Air-Bühne, die am Wochenende von den Berliner Theatern und Opernhäusern bespielt wird.

Zum Abendprogramm gehören am Freitag und Samstag Konzerte von "Patrice" und "Jazzanova". Am späten Samstagabend wird zu einem Eventspace "Life on the Island" mit zahlreichen DJs in die James-Simon-Galerie eingeladen.