Interview | Florentina Holzinger über "A year without summer" - "In meiner neuen Show stelle ich Monster der Medizingeschichte dar"

Mi. 21.05.25 | 17:03 Uhr

Mayra Wallraff Audio: Radio3 | 21.05.2025 | Ortrun Schütz | Bild: Mayra Wallraff

Nach "Sancta" präsentiert Regisseurin Florentina Holzinger ihre neue Show an der Berliner Volksbühne: "A year without summer". Im Interview spricht sie über Unsterblichkeit, technokratische Monstrositäten und ihren besonderen Cast.

In ihrem neuen Stück "A Year Without Summer" entwirft Florentina Holzinger eine apokalyptische Vision des künstlichen Lebens. Inspiriert vom Jahr 1816, dem sogenannten "Jahr ohne Sommer", und Mary Shelleys "Frankenstein", thematisiert die Performance den menschlichen Drang, die Natur zu beherrschen, und die damit verbundene Gefahr der Selbstzerstörung. Der Körper wird dabei zum Experimentierfeld, das sich immer radikaleren Witterungsbedingungen ausgesetzt sieht. Das Stück untersucht die Grenze zwischen der Verbesserung der Natur und ihrer Perversion und spielt mit der Verheißung des ewigen Lebens im Angesicht des sicheren Todes.

rbb: Frau Holzinger, ab dem 21. Mai ist Ihr neues Stück "A year without summer" an der Berliner Volksbühne zu sehen. Was verbirgt sich hinter dem Titel? Florentina Holzinger: Wir sind an diesem Titel hängen geblieben, weil damit so viele Referenzen einhergehen. Im Jahr 1816 ist in Indonesien ein Vulkan ausgebrochen, dessen Aschewolke sich über die ganze Welt erstreckt hat. Das hat zu vielen sozioökonomischen Folgen geführt wie Hungersnöte, aber auch zu künstlerischen Ausgeburten. Mary Shelley hat sich zum Beispiel in die Schweiz zurückgezogen, weil sie dem Ascheregen entgehen wollte. Es war eine dunkle, düstere Stimmung und sie hat mit anderen Künstlerinnen und Künstlern darum gerungen, wer die gruseligste Geschichte erzählt. Daraufhin hat sie "Frankenstein" geschrieben. In dieser Zeit kam es zu verschiedenen wissenschaftlichen Errungenschaften, die in den Gruselstories verarbeitet wurden. Im Mittelpunkt stand der Mythos des modernen Menschen und dessen Kreationen.

Wie kamen Sie auf die Idee, dieses historische Jahr ohne Sommer mit Mary Shelleys Frankenstein zusammen zu denken? Wir wollten uns mit dem Altern beschäftigen, was gesellschaftlich als das Monströse angesehen wird. Darüber sind wir zu Frankenstein gekommen. Und wir fanden es auch interessant, uns mit diesem Jahr 1816 zu beschäftigen, weil es zeigt, wie das Umweltgeschehen einen großen Einfluss auf Kunst und Literatur hat. Gerade jetzt fanden wir es interessant, auch das Gruseln vor der Natur anzusprechen.

Auf der Bühne zeigen Sie, wie viele Parallelen es zu der Gegenwart gibt. Was wollen Sie damit erzählen? Ich hinterfrage gewisse moralische Vorstellungen. Dinge, von denen man sich noch vor ein paar Jahren gedacht hat: "So etwas wird sicher nie eintreten", die treten doch jetzt alle ein und Leute wissen nicht mal so wirklich, wie sie Stellung beziehen sollen zu diesen Sachen, wie sie damit zurechtkommen. Wir leben in düsteren Zeiten und wollen trotzdem weiterleben und unseren Spaß haben. Bei Ihrem letzten Stück "Sancta" war noch ein Chor auf der Bühne, jetzt singen Sie selbst. Wann wurde es klar, dass Ihr neues Stück "A year without summer" Elemente eines Musicals haben wird? Das war ein schon länger gehegter Plan. Aber wir wussten, dass das nur eine Referenz zu einem Genre sein wird und kein komplettes Musical. Uns fällt es generell schwer, sich einer Sache voll und ganz zu widmen und dann nicht auch abzuschweifen. Das war natürlich auch eine Herausforderung, weil viele von uns keine professionellen Sängerinnen und Sänger sind. Deswegen nimmt das sehr viel Zeit in Anspruch und ist auch technisch etwas sehr Schwieriges. Aber es macht uns allen viel Spaß, viele von uns sind Musicalfans. Abschnittsweise hat es uns aber auch den letzten Nerv geraubt, es ist sehr anspruchsvoll.

Zur Person dpa/Jens Büttner Florentina Holzinger (geboren 1986 in Wien) ist bekannt für ihre radikalen, körperlich intensiven Arbeiten mit feministischer und gesellschaftskritischer Ausrichtung. Nicht selten ist die Regisseurin und Performancekünstlerin in ihren eigenen Stücken auf der Bühne zu sehen. Im Jahr 2024 feierte sie mit ihrer ersten Oper "Sancta" Premiere in Stuttgart und sorgte für viel mediale Aufmerksamkeit. Zudem übernahm sie ihre erste Filmhauptrolle in "Mond" von Kurdwin Ayub. Für ihr Schaffen wurde sie vom Kunstmagazin "Monopol" zur einflussreichsten Künstlerin 2024 gekürt. Anfang 2025 wurde bekannt, dass sie Österreich bei der Biennale di Venezia 2026 vertreten wird.

Wie fühlen Sie sich nach so einer Performance? Für mich ist diese Show eigentlich eine sehr erholsame. Grundsätzlich ist diese Show sehr anders als die anderen, weil sie eine andere Dynamik mit sich bringt. Ich nenne es unsere "minimalistischste" Show. (lacht) Warum haben Sie sich dazu entschieden, im neuen Stück auf die Medizingeschichte einzugehen? Das hat sich so ergeben, weil wir uns mit den wissenschaftlichen Errungenschaften auseinandergesetzt haben, die einen großen Einfluss auf unsere Körper hatten und immer noch haben. Es war von Anfang an klar, dass wir dieses Musical mit Doktorschaft bevölkern wollen. Und deswegen haben wir uns sehr viel mit Reproduktion, weiblicher Sexualität und dem Körper beschäftigt – und der Monstrosität in vielerlei Hinsicht. In meiner neuen Show stelle ich Monster der Medizingeschichte dar. Wer sind die Leute, die Kontrolle über den weiblichen Körper ausüben? Was geschieht alles im Dienste des wissenschaftlichen und medizinischen Fortschritts?

Sie sprechen in diesem Stück auch Themen wie Älterwerden und Sterben an. Ist das in unserer Gesellschaft immer noch ein Tabuthema? Ja, natürlich. Es ist das Gegenteil von Ewigkeitsfantasien, von einer Technokultur, in der wir leben. Wie stehen Sie persönlich zur Unsterblichkeit? Ich glaube schon, dass ich und die meisten Leute aus meinem Cast diesbezüglich sehr paradoxe Gefühle haben. Und ich hoffe, dass das auch in der Show so rüberkommt. Denn solange es uns gut geht und solange wir gesund sind und solange wir Geld haben, wollen wir natürlich ewig leben. Zurzeit bin ich definitiv eine Person, die gerne morgen auch noch leben will.

Blicken Sie anders auf Altern und Krankheit – als jemand, dessen Hauptinstrument der eigene Körper ist? Wir alle haben eine Vergangenheit mit Verletzungen, die unser Leben sehr beeinflussen – aber auf unterschiedlichste Arten und Weisen. Es ist sehr spannend sich darüber auszutauschen, besonders mit unseren älteren Performerinnen. Wie sind Sie in der Auswahl dieser älteren Laienperformerinnen vorgegangen? Ich habe nach Leuten gesucht, die sich mit Nacktheit sehr wohlfühlen. Und es war keine große Schwierigkeit, das hier in Deutschland zu finden. Ich fand es extrem cool, inspirierend und beeindruckend, mit so vielen älteren Frauen zu arbeiten, die sich da pudelwohl fühlen.

Gibt es einen roten Faden, der sich durch Ihre Arbeiten zieht? Ich arbeite mich häufig an ähnlichen Themen ab. In diesem Stück will ich mich mehr dem Düsteren widmen. Das ist definitiv eine melancholische und auch sehr nostalgische Show – das wollten wir uns durchaus auch mal erlauben. Sie haben ein unglaubliches Jahr hinter sich: Ihr Stück "Sancta", Ihre erste Filmhauptrolle in "Mond" von Kurdwin Ayub und dann auch noch Ihre Gestaltung des österreichischen Pavillions bei der Biennale in Venedig 2026. Was macht diese Erfolgswelle mit Ihnen? Für mich war so ein Jahr wie jedes andere (lacht). Es war ein Jahr ohne Sommer, also ohne Urlaub. Es war wie jedes andere, nur schenken mir jetzt Leute mehr Aufmerksamkeit. Ich habe schon immer viel gemacht. Für mich ist das Wichtigste, im nächsten Jahr wieder etwas zu machen, was ich mir gar nicht vorstellen konnte, wie zum Beispiel jetzt den Pavillon zur Kunstbiennale in Venedig. Wollen Sie noch länger in Berlin bleiben oder zieht es Sie woanders hin? Mein Spirit ist noch länger hier – das wird jetzt nicht unsere letzte Produktion hier im Haus sein. Allerdings haben ich und mein Team auch genügend andere Pläne, die uns an andere Orte bringen. Man wird uns hier aber definitiv noch wiedersehen.

Vielen Dank für das Gespräch! Das Interview mit Florentina Holzinger führte Charlotte Pollex (rbb) und Alice Pfitzner (ORF)