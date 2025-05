Eine Frau steht am Montag in Bad Freienwalde (Märkisch-Oderland) vor dem Amtsgericht, weil sie eine Spitzenpolitikerin angefeindet haben soll. Der Frau wird vorgeworfen, am 30. April 2024 die damalige Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) mit einem spitzen Gegenstand bedroht zu haben.

Laut Darstellung von Göring-Eckardt wurde sie auf einer öffentlichen Toilette am Schloss Bad Freienwalde mit einem angespitzten Trinkhalm aus Holz von einer Frau bedroht. Diese soll gesagt haben: "Du solltest Angst haben, du entkommst uns nicht", so Göring-Eckardt im Podcast "Tagesanbruch – Die Diskussion" von t-online.de.