Di 13.05.25 | Von Jakob Bauer

Tyler, the Creator ist einer der erfolgreichsten Rapper der Welt, seine letzten Alben haben es alle an die Spitze der US-Charts geschafft. Auch in Deutschland füllt er die größten Hallen. Jakob Bauer hat in Berlin einen außergewöhnlichen Abend erlebt.

"Oh - alter, das war, also – wow." Einer jungen Frau fehlen die Worte, als sie versucht zu beschreiben, was sie da gerade erlebt hat. Vielleicht kann man's so zusammenfassen: Dieses Konzert von Tyler, the Creator in der Berliner Uber-Arena ist Chaos und Überforderung, Albtraum und Liebestraum und trotzdem aus einem Guss.

Explosion schon bei Song 1

Der Abend beginnt mit dem Opener-Song des neuen Albums "Chromakopia": Eine Wortneuschöpfung, die man mit "Farb-Überfluss" übersetzen könnte und die gut zum überbordend-kreativen Ansatz von Tyler passt. "St. Chroma" ist der perfekte Start für ein Konzert. Man hört die Stimme von Tylers Mutter, die sagt "You Are The Light" – du bist das Licht. Es ist nicht auf dir, es ist in dir. Und wage es niemals, dieses Licht zu dimmen. Dann beginnt der marschierende Beat, ein Chor singt "Chromakopia", die ganze Halle singt die fünf Silben, immer und immer wieder. Der grüne Vorhang hebt sich, Tyler steht allein auf der riesigen Bühne, er aber füllt sie voll aus. Er trägt eine seltsame Uniform mit großen, eckigen Schulterpolstern, marschiert auf der Stelle, auf dem Gesicht eine Maske, die nur Augen- und Mundpartie freilässt. Er tanzt, expressionistisch mit abgehackten, weiten Bewegungen, mit weißen Handschuhen an den Händen. Er stimmt in den göttlichen Soul-Chor ein und dann explodiert es im wahrsten Sinne des Wortes.

Unglaublich kompliziert, hypnotisch, rauschhaft

Brutale Trapbeats knallen in die Halle, Feuerwerkskörper und Raketen füllen die Bühne mit Feuer und Licht. Tyler rappt los, hält den Flow über Rhythmus- und Harmoniewechsel hinweg, unglaublich kompliziert, hypnotisch, rauschhaft, gebannt hört man zu, wie sich die Takte und Klänge voneinander entfernen und dann wieder zusammenkommen. Und dann setzt sich diese artifizielle Gestalt mit der Maske und den hochtoupierten Haaren vorne an den Bühnenrand und singt aus tiefstem Herzen eine gefühlvolle Ballade. Diese chamäleonartige Wechsel von Identitäten und Musikstilen sind Tylers Markenzeichen. Angefangen hat er mit richtig hartem Rap, seit ungefähr 10 Jahren prägen Jazz und Soul seine Songs, alles immer vermischt und zwischen anspruchsvollem Experiment, Rap-Banger und Popsong. Die Widersprüche des Lebens, das Raue, Kaputte, Aggressive, aber auch das Zarte, Schöne prägen seine Kunst. Kurze, verträumte, unscharfe Skizzen und bittersüße Hymnen haben auch Raum bei diesem Konzert, auf der zweiten Bühne des Abends: Die liegt mitten in der Menge, ist wie ein Wohnzimmer eingerichtet und hier wird's plötzlich ganz langsam. Tyler geht zu einer Plattensammlung, blättert sie durch. Legt eines seiner älteren Alben auf, "Igor", und zum großen Song "Earfquake" geben die Menschen in der Halle erneut den schönsten Chor Berlins.

Mit Tyler im Wohnzimmer durch die Diskographie zappen

In diesem Teil des Abends legt Tyler sein "Chromakopia"-Alter Ego ab, im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat sich umgezogen, trägt jetzt einfach Käppi und Polo und nimmt sich Zeit dafür, immer wieder andere Platten aufzulegen. Häufig spielt er die Tracks aber nur kurz an, singt gemeinsam mit der Menge, dann zieht er die nächste Platte heraus. Normalerweise könnte so eine Inszenierung die Dramaturgie eins Konzerts zerstören. Aber weil jeder neue Track eine eigene Klangwelt aufmacht und die nächste emotionale Stelle, ob himmelhochjauchzend oder zu Tode betrübt, immer um die Ecke sein kann, funktioniert dieses gemeinsame Durchzappen mit Tyler durch die Diskographie hervorragend. Es passt gut zu diesem Konzert, das im Chaos, im Hin und Her der Stile, der Identitäten, der Songs trotzdem immer seine klaren Strukturen, Inszenierungen und Bilder behält.

Ein Konzert, das immer weiter wächst

Und es gäbe da auch noch tausende Sachen zu erzählen. Wie Tyler einen Teil der Show auf einem riesigen Steg über der Menge performt und Geld hinabwirft, wie er die theatral-überhöhter Inszenierungen genauso überzeugend rüberbringt wie den gefühlvollen Sänger, der verzweifelt und schweißgebadet "Don’t leave/It’s My Fault" im Falsett singt. Wie auf einen seiner düstersten, härtestens Songs "Lumberjack" die leichtfüßige Reggae-Nummer "I thought you wanted to dance" folgt. Und wie dieses Konzert immer weiter wächst und am man Ende – als sich der Vorhang wieder senkt, nochmal der "Chromakopia"-Chor erklingt und die Fans die fünf Silben singen und singen – das Gefühl hat, hier wirklich einen der bedeutendsten populären Künstler der Gegenwart auf der Höhe seines Schaffens gesehen zu haben.

