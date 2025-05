Man könnte es höflich als Old-School beschreiben und irgendwie passt das ja auch zu Macy Gray, die noch nie viel mehr als ihr rauchig heiseres Timbre, ihr unverkennbar wunderschön-schnarrendes Soul-Organ brauchte, um ihr Publikum zu begeistern. Erst recht nicht, wenn sie sich auf ihre berühmtesten Lieder verlässt, mit denen sie vor etwas über 25 Jahren über Nacht zum Star wurde. Ihr bis heute größter Hit "I Try" ist eine der schönsten Soul-Liebesballaden der 1990er Jahre und war damals die zweite Singleauskopplung ihres Debütalbums "On How Life is."

Sophie Austers neues Album "Milk for Ulcers" ist zum Teil auch ihrem Vater, dem im letzten Jahr verstorbenen Schriftsteller Paul Auster, gewidmet. Am Sonntagabend gab die US-amerikanische Sängerin ein Club-Konzert in Berlin. Von Alexander Soyez

Der Admiralspalast bietet ein vielleicht schon fast gesetztes, aber trotzdem sehr angenehmes und passendes Ambiente für Macy Grays Auftritt, auch wenn das Publikum leider lange nicht so zahlreich wie erwartet erschienen ist. Vielleicht weil es ein Montagabend ist, vielleicht weil die Karten nicht gerade günstig waren, vielleicht weil gerade sowieso eine gewisse Eventmüdigkeit in der Stadt herrscht. Jedenfalls ist der Saal nicht mal zur Hälfte gefüllt und als nach dem Auftritt der deutschen Vorband Miu dann erstmal fast eine halbe Stunde lang Eagles-Folk-Rock aus den Lautsprechern säuselt, scheint schon fast die Luft raus, noch bevor Macy Gray die Bühne überhaupt betritt - aber zum Glück nur fast.

Lange braucht Macy Gray allerdings nicht, die Stimmung wieder anzuheizen, als sie endlich erscheint. In einem kupferfarbenen Paillettenkleid röhrt sie erst leise und dann immer kraftvoller ins Mikro, tänzelt ihr Kleid lupfend über die Bühne und wirkt dabei gleichzeitig wie eine weise alte Seele und wie ein verspieltes süßes Kind, das immer wieder zum Mitsingen und Mittanzen auffordert.

Ihre Musik ist berührend, ihre Stimme und ihre Songs gehen unter die Haut. Im ersten Teil der Show stellt sie mit ihrer neuen Stammband The California Jet Club ihr neues Album "The Reset" vor, bevor sie nach einer kleinen Pause und in einem neuen wallenden Kleid beginnt, das 25-jährige Jubiläum ihres Debütalbums "On How Life is" zu feiern.