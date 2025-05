Beim diesjährigen Lausitz-Festival wollen Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt vom 24. August bis 14. September die Region wieder in eine große Bühne verwandeln. Das Festival wird bereits zum sechsten Mal stattfinden - dieses Jahr unter dem Motto "unsbewusst", wie die Veranstalter am Dienstag in Cottbus bekanntgaben. Das Motto solle das "Wir" und die Gemeinschaft in den Fokus stellen.

Das Festival bietet neben Tanz, Theater und Konzerten und einem philosophischen Gesprächsformat unter anderem szenische Lesungen. Die Veranstaltungen finden an oft ungewöhnlichen Spielorten statt - darunter alte Fabriken, Kirchen und ein ehemaliges Bergwerk. Einige der Stücke wurden extra für das Festival inszeniert.