Katharina Thalbach ist ja eine dieser Sprecherinnen, von denen man sich auch Gebrauchsanleitungen oder Beipackzettel vorlesen lassen würde. So mitreißend, mitnehmend ist diese knarzige Stimme. Und so wandelbar im Ton. Eben noch will man sich kaputt lachen, wie sie flüstert und ätzt und die Stimme verstellt, dann bleibt einem das Lachen im Hals stecken. Was natürlich auch am Plot oder viel mehr am Setting liegt. Aber dazu gleich.

Katharina Thalbach sitzt in schwarzer Strickjacke, Schiebermütze, runder Brille auf der Nase und mit Schalk im Nacken auf der Bühne des Tipi am Kanzleramt. Wie man sie so kennt. Ihre Hände fuchteln durch die Luft, ihre Mimik spielt jede Wendung der tragikomischen Geschichte mit. Geschätzt 300 Leute sind gekommen, um sie lesen zu hören aus diesem ungewöhnlichen Roman.