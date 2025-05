1933 verbrannten die Nazis in ganz Deutschland Bücher jüdischer, marxistischer oder pazifistischer Autorinnen und Autoren. Nun lasen im Berliner Punk-Club SO36 sechs Rapperinnen und Rapper Texte unter dem Titel "In dieser Zeit". Von Jakob Bauer

Das SO36 – legendärer Berliner Punk-Club – ist an diesem Donnerstagabend ausnahmsweise bestuhlt, oder eher: bebankt. Bierbänke stehen in Reihen, auf denen das typisch-bunte Kreuzberger Publikum zwischen 20 und 60 sitzt.

Eine spannende Idee der Veranstalter, dem Literaturhaus Berlin, dem Thomas-Mann-Haus und Villa Aurora in Los Angeles . Jakob Scherer von der Villa Aurora erklärt die Verbindung in seinen Grußworten kurz und bündig: "Nennt mir die wirkungsmächtigste Bewegung von Lyrik und Poesie der letzten Jahrzehnte und ich würde euch wahrscheinlich immer sagen: Es ist Hip Hop, es ist Rap."

Etwa Mascha Kaléko, die mit spöttischer Eleganz in "Frühling über Berlin" bürgerliche Lebenswelten seziert, vorgetragen von Malonda: "Durch den Grunewald lustwandelt eine biedre Keglerschar, eine Laute wird misshandelt durch ein Wandervogelpaar. Sonntags geht’s mit der Verwandtschaft, meist jedoch mit Fräulein Braut, in die mär‘ksche Streusandlandschaft, wo man seinen Kaffee braut."

Dann lesen sie – und es ist ein überraschend heiterer Beginn für diesen Abend, der ja auf so einem düsteren Anlass beruht. Aber eigentlich ist es auch nicht überraschend, denn die Autorinnen und Autoren hatten natürlich trotz schlimmer Umstände ihre scharfen Beobachtungsgaben genauso wenig verloren wie die Fähigkeit, alles, was um sie herum geschieht, mit Witz in pointierte Sprache zu fassen.

Aber es geht auch viel um die innere und äußere Emigration. Um das Sich-Selbst-Verlieren, um Kinder im Krieg und um deren Mütter, um Gefühle von Fremdheit und um Rassismus, um glühendes Nationalbewusstsein und Kriegstaumel, wie in "Die Nation" von Georg Kreisler. "Wir sind da, um zu lügen, ermattet zu schlafen/Und alle die anders sind hart zu bestrafen/Die Schäfchen im Trockenen, die Frau mit den Kindern/Wir sind doch nicht da, um Krieg zu verhindern."

Es gibt Aufrufe zum Widerstand und die Frage, warum die Leute so feige seien. Und es geht um das Verhältnis von Europa zu den USA – viele der verbotenen Autorinnen emigrierten nach Nordamerika. Hier spätestens, wenn es in Kreislers "Außenpolitik" heißt: "Amerika ist beispiellos, ist groß und voller Kraft. Europa wäre gerne groß und hat’s doch nicht geschafft" sind wir mit den so vieldeutig lesbaren Texten der Vergangenheit in der Gegenwart angekommen.