Mieze Katz: Die Idee stand schon seit langem im Raum. Immer wurde ich gefragt "Mieze, willst du nicht mal ein Soloalbum machen?" Und ich habe 15 Jahre lang geantwortet: "Nee, fühle ich eigentlich nicht, brauche ich nicht. Ich habe mit MiA. die perfekte Spielwiese." Und dann kam vor zwei Jahren die Idee wieder auf. Ich hatte Themen, ich hatte Musik, ich hatte musikalische Ideen, die ich gerne verwirklichen wollte. Diese kamen bei der Band nicht so gut an. Aber ich habe gemerkt: Ich brenne dafür. Da habe ich mich auf die Suche nach einem Team gemacht - mit voller Unterstützung der Jungs.

In Ihrem Album singen Sie mit vielen unterschiedlichen Musikerinnen. Wie lief die Zusammenarbeit?

Es ging einfacher, als ich dachte. Manchmal war meine Geduld sehr gefordert. Sonst kriege ich eine Anfrage und kann in Ruhe überlegen. Aber diesmal habe ich meine Kolleg:innen gefragt und musste sehr geduldig warten. Aber das Warten hat sich jedes Mal gelohnt. Mir war auch wichtig, meinen musikalischen Vorlieben Raum zu geben - viel Elektronik, Vocals und Harmoniegesang. Ich plane auch Live-Performances nur mit Piano und Cello. Also Dinge, die vielleicht im MiA.-Kontext gar nicht so passen. Aber für mich sind es musikalische Welten, die ich wirklich liebe. Das fühlt sich gerade an wie fliegen, weil ich all das ausleben kann mit einem tollen Team.