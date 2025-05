Hype um Hauseingang - Großer Ärger um "Pashanim-Tür" in Berlin

Fr. 16.05.25 | 20:40 Uhr | Von Olga Patlan und Yasser Speck

Der Berliner Rapper Pashanim drehte vor ein paar Jahren ein Musikvideo in einem Hauseingang. Der wurde mittlerweile zum Pilgerort für Fans. Zum Ärger der Anwohnenden. Nun hat sich der Rapper zu Wort gemeldet. Von Olga Patlan und Yasser Speck

Der Berliner Can Bayram ist einer der bekanntesten Rapper Deutschlands. Wenn er Musik macht, nennt er sich Pashanim. Einer seiner ersten Songs aus dem Jahr 2019 wird für ihn nun aber zunehmend zum Problem. Der Song "Hauseingang" war nicht nur einer seiner ersten, sondern ist bis heute auch einer seiner größten Hits. Das Musikvideo dazu hat Pashanim im Jahr 2019 mit seinen Freunden in einem Hauseingang in Berlin-Kreuzberg gedreht. Als der Rapper immer erfolgreicher wurde, versuchten Fans herauszufinden, wo das Video gedreht wurde. Mit Erfolg. Aus dem normalen Hauseingang wurde ein Social-Media-Hype.

Zur Person dpa/Wieser Can Bayram aka Pashanim ist 24 Jahre alt und in Berlin-Kreuzberg aufgewachsen. Im Jahr 2017 gründete er mit den Künstlern Symba und AbuGlitch das Kollektiv "Playboy Mafia". 2018 veröffentlichte er erste Songs auf der Musik-Plattform Soundcloud, 2019 folgte der Durchbruch unter anderem mit "Hauseingang". Mit dem Song "Sommergewitter" landete er 2020 das erste Mal auf Platz eins in den Charts.

Von der Straße in die Charts

Dazu muss man wissen: Pashanim hat mittlerweile drei Nummer-eins- und elf Top-Ten-Hits geliefert. Meist sind seine Songs kurz und prägnant – modern eben. Unterlegt sind die Lieder nicht etwa mit harten Untergrund-Beats, wie man es von Gangster-Rappern kennt. Bei Pashanim klingt es melodischer. Es ist sein ruhiger aber doch treibender Rap-Stil, der ihn zum Star gemacht hat. Aufgewachsen ist der 24 jahre alte Sohn einer Deutschen und eines kurdischen Türken rund um den Mehringdamm. Die frühere Bezeichnung 61 des Kiezes taucht oft in seinen Songs auf. In seinen Texten erzählt er von den "Ups and Downs" des Lebens in Berlin, vom Leben als Anfang Zwanzigjähriger in Kreuzberg, auch seine Musikvideos spielen hier. So wie das zum Song "Hauseingang".

Denkmalgeschützter Hauseingang

Es ist ein klassischer Berliner Hauseingang, der durch Pashanims Song besondere Berühmtheit erlangt hat. Der Rapper hat in dem Gebäude, das im Video zu "Hauseingang" gezeigt wird, nie gewohnt. Er hat dort mit Genehmigung sein Musikvideo gedreht, war sich wohl aber der Konsequenzen nicht bewusst. Die Fans haben den Ort ausgemacht und pilgern mittlerweile zu dem Haus. Sie nehmen dort regelmäßig Tiktoks oder Instagram-Reels auf. In den Videos rappen und tanzen die meist jungen Menschen zur Musik von Pashanim in dem originalen Hauseingang. Aber nicht nur das. Manche von Pashanims Fans lassen ihrer Kreativität freien Lauf. Immer wieder wird der Hauseingang mit Eddings und Spraydosen beschriftet und besprüht. Die Fans verewigen sich mit ihren eigenen Namen, schreiben Pashanims Namen an die Wand oder sogar ganze Textzeilen. Aus dem beigen unscheinbaren Hauseingang ist ein bunt bemalter geworden.

Tausende Euro Kosten für Reinigung

Doch damit sind nicht alle glücklich. "Es ist ein Privatgrundstück. Die Leute betreten ohne unsere Zustimmung dieses Grundstück und hinterlassen Müll und Dreck, machen Lärm und es wird permanent mit Stiften und Spraydosen das Haus bemalt", sagt Torsten Lehmberg. Er ist Geschäftsführer der Hausverwaltung des Gebäudes. Das gehe mittlerweile seit Jahren so. "Die Anwohnenden sind permanent genervt", erklärt Lehmberg weiter. Die Wohnqualität würde unter dem Ansturm der Fans leiden. Das Gebäude ist über 100 Jahre alt und denkmalgeschützt. Es zu beschmieren ist verboten. Es hat die Hausverwaltung bereits rund 25.000 Euro gekostet, die Graffiti entfernen zu lassen und neu zu streichen, wie Lehmberg vorrechnet.

Rapper reagiert mit Appell an Fans

Die "Wiener Hausverwaltung" hat einen Medienanwalt engagiert. Der habe bereits erwirkt, dass das Video zu "Hauseingang" nicht mehr auf der YouTube-Seite des Rappers zu finden ist. Allerdings finden sich Reuploads auf anderen Seiten. Lehmberg sagt, der Rapper hätte über seinen Anwalt verlauten lassen, dass ihm der Sachverhalt leid tue. Auch wolle er sich an den entstandenen Kosten beteiligen. Passiert sei dies bisher jedoch nicht. Pashanims Label hat bisher auf eine Anfrage von rbb|24 zu einer Stellungnahme nicht geantwortet. Kürzlich hat Pashanim aber reagiert und ein Statement abgegeben. In einer Story bei Instagram bat er seine Fans, den Hauseingang nicht mehr zu bekritzeln: "Die Leute da haben seit 3/4 Jahren kein normales Leben mehr."

Billie-Eilish-Wall und David-Bowie-Haus

Der Hauseingang aus Pashanims Song ist ein extremes Beispiel dafür, dass Orte, die Menschen etwa mit Musikern verbinden, zu einem Phänomen werden. Fans pilgern immer wieder an Orte, an denen ihre Stars gewesen sind. Das Bedürfnis: einmal dem Idol gefühlt ganz nah sein. Kürzlich saß die US-amerikanische Sängerin Billie Eilish auf einer Mauer vor einem Einkaufszentrum an der Warschauer Straße. Sie ließ sich dort fotografieren und brachte ein Schild an, auf dem in Englisch steht: "Berlin, du hast mein Herz gestohlen. Ich liebe dich unendlich." Auf dem Schild soll sie sogar unterschrieben haben. Nun ist diese Wand ein Pilgerort für Billie-Eilish-Fans in Berlin geworden.

Billie Eilish an der Warschauer Straße in Berlin. Bild: dpa/Britta Pedersen

Wer gerne Musik von David Bowie hört, kann sich vor dem sogenannten "David Bowie Haus" seinem Idol ganz nah wähnen. Denn der britische Pop-Musiker zog im Jahr 1976 in eine Wohnung in der Hauptstraße in Berlin-Schöneberg. Heute erinnert eine Büste an Bowies Aufenthalt und Schaffen im damaligen Westberlin. Fans hinterlassen rund um die Büste an der Hauswand regelmäßig Nachrichten und Bilder.

Die Büste von David Bowie in der Hauptstraße in Berlin-Schöneberg. Bild: dpa/Schoening

Wachschutz bei Konzerten

Im Hauseingang von Pashanims gleichnamigen Song wird viel intensiver gekritzelt als etwa an Bowies Haus. Und es ist kein öffentlicher Ort im Stadtbild wie Eilishs Wand. Er befindet sich auf einem Privatgrundstück: Schon das unerlaubte Betreten und Filmen ist strafbar. Ob sich die Fans von Pashanim an seine Aufforderung halten, das Gebäude nicht mehr zu bekritzeln, wird sich zeigen. "Jedes Mal, wenn er ein Konzert gibt, bestellen wir einen Wachschutz", erzählt Lehmberg, "um die Leute fernzuhalten". Am Sonntag steht das nächste Konzert in Berlin an.