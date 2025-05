Schon in den vergangenen Monaten war es Wedl-Wilson, die zusammen mit Wegner in den Dialog mit vielen Berliner Kultureinrichtungen gegangen ist - auf der Suche nach Wegen, um diese so gut es geht durch die anstehenden drastischen Einsparungen zu lotsen, die im Berliner Landeshaushalt vorgenommen werden. "Wir wissen, dass die großen Häuser vor Herausforderungen stehen in punkto Miete, steigende Kosten, in punkto Löhne", sagt Wedl-Wilson. "Wir wissen auch, dass die Freie Szene Haut und Knochen ist, und dass wir sie begleiten müssen durch diese Zeit."

Fairness und Transparenz verspricht die neue Kultursenatorin in diesem Prozess. Konkreter wird Wedl-Wilson nicht. Kai Wegner bekräftigt aber, "dass es das ganz klare Ziel des Regierenden Bürgermeisters und des Senats ist, keine Einrichtung zu schließen. Punkt!" Und Wegner deutet auch an, dass es vielleicht an der einen oder anderen Stellen Aufschub beim Sparen geben könnte. Etwa wenn Kultureinrichtungen Sparvorschläge liefern, die nicht sofort wirken, dafür strukturell dazu führen, dass Ausgaben sinken.