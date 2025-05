Festival bis 25. Mai - Was die Potsdamer Tanztage seit über 30 Jahren so erfolgreich macht

Sa. 17.05.25 | 16:19 Uhr

Bild: Jonas Zeidler

Zum 35. Mal schon finden derzeit die Potsdamer Tanztage statt: ein Festival für zeitgenössischen Tanz, das in Brandenburg jährlich Tausende Besucher anzieht.

Stevie Koglin zieht Camille Laroque vom Boden zu sich hoch, in einer einzigen fließenden Bewegung rollt sie sich durch und über seine Arme und im nächsten Moment stemmt sie ihn mit ihren Füßen in die Luft. Die beiden Tänzer aus Potsdam proben für ihr Stück "Entre deux" – auf einer Tischtennisplatte. Es ist ein Tanzstück auf nur vier Quadratmetern.

Die beiden Tänzer aus Potsdam sind Tanztage-Fans seit zehn Jahren. Sie waren bislang als Besucher, Workshopleiter und als Künstler dabei. Es ist bereits die 35. Ausgabe der Potsdamer Tanztage, die nun sattfindet. 6.000 bis 8.000 Besucher kommen jedes Jahr. Ein anhaltender Erfolg.

"Hier gibt es immer eine künstlerische Atmosphäre, aber es verdichtet sich nochmal mehr während der Tanztage, dass so viele unterschiedliche Leute aus allen möglichen Ländern zusammenkommen, verschiedene Kulturen sich treffen", sagt Stevie Koglin. Camille Laroque ergänzt: "Ich freue mich besonders, dass viele Lehrerinnen, auch internationale, in Potsdam sind. Da habe ich sehr viel gelernt und viele schöne Momente geteilt in den Workshops."

Hier gibt es immer eine künstlerische Atmosphäre, aber es verdichtet sich nochmal mehr während der Tanztage. Tänzer und Tanzkursleiter Stevie Koglin

Selber tanzen, Tanzstücke anschauen oder beides

Zum ersten Mal bei den Tanztagen ist Dhélé Tchekpo Agbetou, angereist aus Bielefeld. Er gibt einen HipHop-Workshop. "Die Workshopteilnehmer sind hungrig, die haben Bock, die sind motiviert, es gibt ein tolles Programm", sagt er. Sein Hip-Hop-Kurs ist einer von insgesamt fast 40 verschiedenen.

Aus dem Programm Vom 13. bis 25. Mai 2025 finden die 35. Potsdamer Tanztage statt. Zum Programm gehören solistische Arbeiten und große Ensembles, erzählerisches Tanztheater und abstrakte Bewegung, Stücke für Kinder und ungewöhnliche Performances. Sechs Deutschlandpremieren, eine Europapremiere und eine Uraufführung umfasst das Bühnen-Programm. Die fünf thematischen Schwerpunkte sind Identität & Emanzipation, Tanz & Stimme, Tanzerbe, Macht & kollektive Verantwortung, Beziehung & Intimität. Konzerte, Tanzfilme, Installationen, DJ-Sets und Publikumsgespräche ergänzen das Programm in der Schiffbauergasse. Bespielt werden u.a. die fabrik, das T-Werk, das Hans Otto Theater, die Schinkelhalle, das Kunsthaus sans titre und die Französische Kirche.

Das Publikum schätzt die besondere Atmosphäre in der Potsdamer Schiffbauergasse. Es kann hier selbst tanzen oder auch nur eines der 20 Tanzstücke anschauen – oder natürlich beides. Das Programm zeigt 20 Tanzstücke aus Deutschland, Europa und Kanada für die Augen, fürs Herz und den Kopf. In "All'Arme" zum Beispiel geht es um Macht und Krieg, in "SKIN" um Behinderung und Möglichkeiten. So zeigt sich die Kunftform Tanz als eine Möglichkeit, Antworten auf drängende Fragen unserer Zeit zu geben oder zumindest die richtigen Fragen zu stellen.

Starker Auftakt: das preisgekrönte Stück "Black" über Gewalt gegen Schwarze

Den starken Auftakt der diesjährigen Potsdamer Tanztage machte das Stück "Black". Darin setzt sich der Tänzer Oulouy aus Barcelona mit Gewalt gegen Schwarze auseinander. Er tanzt ein ergreifendes und kämpferisches Solo. Erst wirbelt Oulouy über die Bühne, später steht er wie versteinert und geblendet da. Dann fällt akustisch ein Schuss. Das Stück hat bereits mehrere Preise gewonnen, für die Tanztage kam es nun nach Potsdam. Das Publikum feierte den Künstler mit Standing Ovations. Und das Festival hat vielleicht wieder ein paar neue Fans.

Gefördert von der Stadt und dem Land

Die ersten Potsdamer Tanztage fanden 1991 statt. Damit "öffnete sich zwei Jahre nach dem Fall der Mauer ein weiteres Tor in die Welt und in einen Erfahrungsraum, der bis dahin in Potsdam nahezu verschlossen war", schreibt Festivalleiter Sven Till im Programmheft. Erleben, ausprobieren und der Austausch mit Tanzkompanien und Künstlern standen seit jeher im Fokus. Die Potsdamer Tanztage erhalten eine Förderung von der Stadt Potsdam und dem Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg.

Mit Material von Julia Baumgärtel Sendung: Brandenburg aktuell, 16.05.2025, 19:30 Uhr