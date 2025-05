"In die Sonne schauen" ist ein Vier-Generationen Porträt über vier Frauen auf einem Vierseithof. Was wollten Sie erzählen?

Der Film springt auf assoziative Weise durch verschiedene Zeiten, zeigt ein Jahrhundert Leben auf einem Hof. Wir sehen ganz radikal den subjektiven Blick der Protagonistinnen, im Grunde genommen nur Ausschnitte ihres Lebens. Der Film funktioniert wie eine Erinnerung, unzusammenhängend, assoziativ. Man kann sich nie sicher sein, ob man sich wirklich an das erinnert, was so geschehen ist. Wir spielen bewusst mit Erinnerungslücken, gehen der Frage nach, wo Erinnerungen verloren gegangen sind. Es zieht sich eine Frage durch den Film: Was lebt in uns weiter, was hat sich über Generationen hinweg in unseren Körpern manifestiert, was prägt uns, wovon wir vielleicht gar keine Ahnung haben, dass es Einfluss auf uns hat, weil wir niemals erfahren werden, was irgendwie bei jemandem geschehen ist?