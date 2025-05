Den gesamten Sommer über bis in den Herbst hinein wird in Brandenburg in verschiedenen Städten der Christopher Street Day (CSD) gefeiert. Es sind so viele, wie noch nie in Brandenburg. Wo wann gefeiert wird, hat rbb|24 zusammengetragen.

Man wolle ein Zeichen setzen "in Zeiten, in denen der Rechtsextremismus erstarkt" und "unser aller Grundrechte bedroht sind", hieß es von den Veranstaltern des CSD in Rheinsberg zur Begründung ihres Engagements in der Stadt. "Lasst uns gemeinsam Gesicht zeigen für eine tolerante, weltoffene und vor allem vielfältige Gesellschaft, in der Herkunft, Geschlecht und Aussehen egal ist und ihr lieben könnt, wen ihr wollt. Wir alle sind gleich!", hieß es. Im Frühjahr 2024 erlebte Rheinsberg mit mehreren hundert Teilnehmern den ersten CSD seiner Geschichte.



In Rheinsberg stießen queere Menschen und Geflüchtete oft auf Ablehnung und Hass, kritisierten die CSD-Organisatoren. Anlässlich von CSDs gibt es immer wieder auch Aktionen rechtsextremer Gruppen wie etwa im Sommer 2024 in Bautzen.