"Willkommen an der Front", sagt Fritz Bauer zur jungen Staatsanwältin Esther Katz. Der legendäre hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer, der in der frühen Bundesrepublik die Ausschwitzprozesse ins Rollen gebracht hatte. Es ist der Beginn eines ungewöhnlichen Videospiels: "The Darkest File” ist in der Welt von Fritz Bauer angesiedelt, in der Frankfurter Staatsanwaltschaft im Jahr 1956, elf Jahre nach dem Ende des NS-Regimes.

Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Esther Katz und ermitteln gegen Täter aus der NS-Zeit. Vom Anfangsverdacht bis zum Prozess. Die Staatsanwältin ist fiktiv, die Fälle aber real. Der erste Fall dreht sich beispielsweise um einen Mann, der 1945 in München von der Polizei ohne Begründung verschleppt und später ermordet aufgefunden wird. Im Visier: die Beamten, die ihn in Gewahrsam nahmen.

Das Spiel rund um Fritz Bauer reiht sich ein in eine Reihe von Computerspielen, die immer mehr Raum in der Welt der Videospiele einnehmen: Serious Games. Spiele, die mehr sein wollen als Unterhaltung; die einen Bildungsanspruch haben. Auch Initiativen, Erinnerungs- und Bildungsstätten investieren immer häufiger Geld in solche Games, um junge Menschen zu erreichen und demokratiefördernde Werte zu vermitteln. Eine Chance für die Bildungsarbeit - gerade jetzt, wo sich viele Jugendliche nach rechts orientieren.