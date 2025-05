"Bernarda Albas Haus" hat der spanische Dichter und Dramatiker Federico García Lorca 1936 vollendet, wenige Wochen, bevor er von den Faschisten ermordet wurde. Eine Überschreibung von Alice Birch hat nun am Freitagabend in der Inszenierung von Katie Mitchell vom Deutschen Schauspielhaus in Hamburg das Berliner Theatertreffen 2025 eröffnet - im Haus der Berliner Festspiele.

In Zeitlupe kommen sie leicht vornüber gebeugt hereingeschlichen. Mutter Bernarda und ihre allesamt erwachsenen Töchter in schwarzer Trauerkleidung betreten zu unheilschwangerem Dröhnen das Esszimmer, daneben die grau gewandeten Bediensteten die Küche. Der Vater der Familie ist gestorben - und die Mutter hat nun verfügt, dass die Töchter in acht Trauerjahren das Haus nicht verlassen dürfen.

"Herzlich willkommen im Abgrund", sagte Festspiel-Intendant Matthias Pees in seiner Eröffnungsrede. Er meinte damit allerlei Gesellschaftliches und Politisches, aber eben auch diese Eröffnungsinszenierung. Pees hat damit nicht zu viel versprochen. Einen so trostlosen und zugleich in seiner Trostlosigkeit so präzise inszenierten Theaterabend bekommt man selten zu sehen. Katie Mitchell hat einen von der Außenwelt abgeriegelten, klaustrophobischen Mikrokosmos erschaffen, in dem Missgunst und Intrigen die Regel sind, in dem jede der Frauen auf sich gestellt ist.

Schon vor zehn Jahren zeigte sich die Zusammenarbeit von Katie Mitchell und Alice Birch als ausgesprochen fruchtbar, ebenfalls mit der düsteren weiblichen Leidensgeschichte: In "Ophelias Zimmer" ersannen sie an der Berliner Schaubühne ähnlich unheimlich und eisig eine Hintergrundgeschichte zu Ophelia, der als Wasserleiche endenden Geliebten von Hamlet aus William Shakespeares gleichnamigem Drama. Und vier Jahre später inszenierte Mitchell in Hamburg eindringlich und präzise montiert Birchs Depressions-Drama "Anatomie eines Suizids", was den beiden eine Einladung zum Theatertreffen 2020 einbrachte (wo die Inszenierung pandemiebedingt allerdings nur als Stream gezeigt werden konnte).