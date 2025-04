Wie die ARD in Ost-Berlin berichtete

Vor 50 Jahren eröffnete die ARD ihr Studio in Ost-Berlin – ein Balanceakt im Schatten der Stasi. Trotz ständiger Überwachung gelang es den Korrespondenten, Einblicke in einen Staat zu geben, der sich nur ungern in die Karten schauen ließ.