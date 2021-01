David Lejdar Berlin Sonntag, 31.01.2021 | 22:03 Uhr

Einen ähnlichen Teddy bekam ich als Kind auch. Aber mal abgesehen von persönlichen (Familien-)Geschichten, die preußische Staatsbürgerschaft wurde 1934 unrechtmäßig abgeschafft. Dabei bezweifele ich zwar nicht, dass sich viele für Deutsche hielten (wie z.B. auch viele der sogenannten Sudetendeutschen, welche größtenteils eigentlich aus Österreich waren und dann mit tschechoslowakischer Bürgerschaft, wobei jedoch im Rahmen von Medienzensur und Großdeutschland-Propaganda z.B. Österreich auch als deutsch galt, und wobei Tschechen 1938 ausm Grenzgebiet vertrieben* wurden, etwas was in DE anscheinend überhaupt nicht genannt während Bund anscheinend immer noch behauptet, dass Münchener Abkommen damals rechtmäßig war - und nachm Krieg gab es Dinge wie, dass Bund der Vertriebenen mit Leitung, deren Familie zur Nazizeit in Osten übergesiedelt). Aber mir scheint, dass noch gewisse Aufklärung angebracht.



*

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vyhn%C3%A1n%C3%AD_%C4%8Cech%C5%AF_ze_Sudet_v_roce_1938