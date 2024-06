Über Franz Kafka und sein Leben in Berlin-Steglitz

Zum 100.Todestag Franz Kafkas erinnern wir an seine Berlin-Zeit. Denn tatsächlich hat er hier einige Monate vor seinem Tod verbracht. Sarah Mondegrin, die in Steglitz die sogenannten Kafka-Walks anbietet, erzählt uns von der Zeit des weltberühmten Schriftstellers in Berlin.