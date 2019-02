Goldener Bär geht an israelische Koproduktion "Synonymes"

Bei der Berlinale sind am Samstag die Preise verliehen worden. Der Goldene Bär geht an "Synonymes", die Geschichte eines Israeli in Paris. Über Silberne Bären können sich die deutschen Regisseurinnen Angela Schanelec und Nora Fingscheidt freuen. Die besten Darsteller kommen aus China.