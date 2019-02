So kommen Sie schnell an Ihr Berlinale-Ticket

Am Montag hat der Ticket-Verkauf für die 69. Berlinale begonnen. Traditionell bilden sich an den Vorverkaufsstellen lange Warteschlangen. Einige Kinofans hatten sogar in Schlafsäcken ausgeharrt. Es gibt aber auch entspanntere Wege, um an Karten zu kommen.