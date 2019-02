Helmut Krüger Potsdam Mittwoch, 13.02.2019 | 19:54 Uhr

Dahinter könnte ein über-padägogisches Konzept stecken, ziemlich abgehoben, damit Zugezogene das lernen, was wir als Deutsche angeblich nur zum Teil gelernt haben. Befürchten tue ich aber eigentlich etwas vollkommen anderes und ich bitte, das nicht misszuverstehen:



Ein Klassenlehrer in den USA kam auf die Idee, den von Wissen nahezu unbeleckten Schülern die deutsche NS-Zeit per Rollenspiel beizubringen. Da wurde dann das Verhältnis Führer und Gefolgschaft durchgespielt. Das Ergebnis war fatal: Die hatten sich in einen Rausch hineingesteigert und - wirklich schräg - letztlich gefallen daran gefunden.



"Die Welle" wird inzwischen als Theaterstück und ich glaube auch als Film gespielt.