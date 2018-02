Die Böden sind gebohnert, die Sessel abgeklopft, in ganz Berlin leuchten rote Bären: Die 68. Berlinale wird am Donnerstag eröffnet - zum ersten Mal mit einem Animationsfilm. Ins Rennen um die Bären gehen auch vier deutsche Beiträge.

Bei der Pressekonferenz zu dem Film sagte Anderson am Donnerstag, dass es relativ einfach gewesen sei, eine so hochkarätige Gruppe an Schauspielern für einen Animationsfilm zusammenzustellen. "Man kann nicht wirklich mit der Ausrede kommen, das man keine Zeit habe", so Anderson. "Einsprechen kann man überall und zu jeder Tageszeit. Wir können das bei mir zu Hause machen oder bei den Schauspielern."

Die Weltpremiere des Animationsfilms "Isle of Dogs - Ataris Reise" von Autor und Regisseur Wes Anderson eröffnet am Donnerstagabend die 68. Internationalen Filmfestspiele Berlin. Auf dem roten Teppich vor dem Theater am Potsdamer Platz werden neben Regisseur Anderson auch einige berühmte Hollywoodstars erwartet, die den Film synchronisiert haben; etwa Bryan Cranston ("Breaking Bad"), Jeff Goldbloom ("Die Fliege", "Jurassic park"), Greta Gerwig, deren Regie-Debüt "Lady Bird" gerade für fünf Oscars nominiert wurde, sowie Bill Murray ("Und täglich grüßt das Murmeltier"). Zur Gala haben sich mehr als 1.600 Gäste angesagt.

24 Filme gehören in diesem Jahr zum Wettbewerb, allerdings konkurrieren nur 19 um den Goldenen Bären und die Silbernen Bären. Die anderen fünf laufen außerhalb der Konkurrenz. Vier deutsche Filme sind in diesem Jahr im Bären-Rennen. Darunter ist das Flüchtlingsdrama "Transit" von Christian Petzold und "In den Gängen" von Thomas Stuber. Philip Gröning erzählt in "Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot" von den Zwillinge Elena (Julia Zange) und Robert (Josef Mattes); die deutsch-französisch-iranische Regisseurin Emily Atef in "3 Tage in Quiberon" vom letzten Interview mit Weltstar Romy Schneider.



Der selbsterklärte Filmfreak Tykwer, der sich laut eigenen Angaben vor seinem Durchbruch als Regisseur bis zu neun Filme am Stück bei Berlinale-Besuchen angesehen hatte, will als Jury-Präsident vor allem unvoreingenommen die Wettbewerbsfilme anschauen. Im Interview mit der rbb-Welle radioBerlin sagte er: "Ich hab' das Programm, ehrlich gesagt, nur so ein bisschen überflogen und möchte gern versuchen, erstmal ins Kino zu gehen und zu gucken." Das wichtigste ist für ihn, die Eröffnungsfeier mit seiner Frau Marie Steinmann zu besuchen. "Das kriegen wir seit 15 Jahren hin", so Tykwer.