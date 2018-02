Ein sehr intimes Porträt des Popstars Ed Sheeran - das verspricht die Berlinale ihrem Publikum am Freitag. Regisseur Murray Cummings dürfte es auch nicht sehr schwer gefallen sein, für seinen Dokumentarfilm "Songwriter" einen persönlichen Zugang zu dem britischen Popstar zu finden, denn Cummings ist Sheerans Cousin. Der Film hat in der Sektion Berlinale Special Gala am Freitagabend Premiere.

Außerdem lässt Cummings die Menschen erzählen, die Sheeran am besten kennen. Er spricht mit der Familie, zeigt Fotos und setzt aus eigenen Erinnerungen entlang der Stationen des heutigen Stars das Bild eines Musikbesessenen zusammen.

Bereits als Teenager schrieb Sheeran seine ersten Songs. 2008 zog der damals 17-Jährige dann aus der Kleinstadt nach London, um dort sein Glück zu versuchen. Er spielte in kleinen Clubs und absolvierte im Jahr 2009 über 300 Auftritte: "Ich habe damals jeden Abend gespielt - manchmal dreimal in einer Nacht. Bei jeder Open Mic-Nacht war ich am Start. Anfangs war das Publikum nicht sonderlich interessiert, aber ich habe irgendwann gelernt, was ich machen muss, damit sie sich interessieren", erklärte Sheeran später. 2010 begann dann sein rasanter Aufstieg. Einer seiner größten Hits "Shape of you" hat inzwischen über drei Milliarden Klicks auf Youtube. Zuletzt räumte der 27-Jährige bei den Grammys im Januar gleich zweimal ab: Bestes Gesangsalbum ("Divide") und beste Pop-Solodarbietung ("Shape Of You").