Gregor Baron Audio: Radio Fritz | 19.02.2018 | Anna Wollner | Bild: Gregor Baron

Interview | Shooting Star Franz Rogowski - Ein Mann, der Rätsel aufgibt

19.02.18 | 13:36 Uhr

Eigentlich sei er menschenscheu, sagt Franz Rogowski im Interview mit Anna Wollner. Doch ein Entkommen gibt es für den Schauspieler auf der diesjährigen Berlinale nicht: Er spielt in gleich zwei Wettbewerbsfilmen mit und ist europäischer Shooting Star.



Franz Rogowski hat ein Gesicht, das sich nicht so leicht vergessen lässt: Der Blick ist leicht verhuscht, aber doch klar. Seine Nase wirkt, als sei sie schon mehrfach gebrochen geworden. Eine Spalte in der linken Oberlippe zieht den Mund immer etwas nach oben und sorgt dafür, dass er mit einem leichten Sprachfehler spricht. Es ist sein Markenzeichen – über das er nicht gern spricht. Der Körper des ehemaligen Tänzers ist durchtrainiert, sein Spiel ist – egal ob in seinem filmischen Durchbruch "Love Steaks", in "Victoria", Michael Hanekes "Happy End" oder "Fikkefuchs" – immer sehr direkt, sehr körperlich und doch von Rolle zu Rolle verschieden. Zum Interview trägt er Jeans, Kapuzenpulli und Base-Cap. Bevor er redet, überlegt er lange, immer auf der Hut nicht zu viel von sich preiszugeben. Franz Rogowski ist und bleibt ein Rätsel. Aber genau das ist sein Markenzeichen.

rbb|24: Du bist Shooting Star 2018 auf der Berlinale und trittst damit in die Fußstapfen von Daniel Craig und Alicia Vikander auf der internationalen und Daniel Brühl, Heike Makatsch, Jella Haase auf der nationalen Ebene. Fühlt sich das Leben schon nach Star an?

Wenn ich auf die Liste der Shooting Stars gucke, wird mir schon etwas mulmig. Das ist ja ein ganz besonderes Zeitzeugnis deutscher und internationaler Schauspielkunst. Daniel Craig war mal Shootingstar - und ist jetzt James Bond.

Franz Rogowski im Berlinale Studio vom rbb. | Bild: rbb/Gundula Krause

Ist er ein Vorbild?

Er ist ein guter James Bond. Aber ich habe keine Vorbilder. Ich versuche immer, die Drehbücher so auszusuchen, dass es am Ende passt.

Was muss ein Drehbuch haben, damit es Dich interessiert?

Ein Geheimnis. Und man muss den Drehbuchautor spüren, meistens den Regisseur, ein Gefühl dafür bekommen, was diese Person möchte. Und dann gibt es natürlich die Frage, ob ich die Figur überhaupt spielen kann. Es gibt Momente, da kommt ein tolles Angebot, aber ich muss dann absagen, weil ich noch nicht so weit bin, es zu spielen.

European Shooting Star dpa/ Maurizio Gambarini efb-online.com - Shooting Stars aus ganz Europa Am Montagabend wird der European Shooting Stars Award vergeben. Neben Franz Rogowski werden auf der Bühne stehen: Luna Wedler (Switzerland), Michaela Coel (United Kingdom), Matilda De Angelis (Italy), Eili Harboe (Norway), Jonas Smulders (The Netherlands), Alba August (Sweden), Matteo Simoni (Belgium), Irakli Kvirikadze (Georgia), Reka Tenki (Hungary).

Deinen Durchbruch hattest du mit dem Impro-Film "Love Steaks" von Jakob Lass, bei Sebastian Schippers ohne Schnitt gedrehten Berlinale-Hit "Victoria" hat Du mitgespielt und Du warst in "Lux: Krieger des Lichts" ein Superheld im Berliner Alltag. Woher kommt Deine spielerische Wandelbarkeit?

Ich versuche natürlich verschiedene Sachen zu spielen, bin aber begrenzt als Spieler. Ich kann ja nur verschiedene Anteile von mir für die Figuren benutzen und versuche daher, vorsichtig zu sein, auszusuchen. Dazu gehört auch, mal was nicht zu machen und es zu schaffen, dass man überraschen kann, was anderes erzählen kann, nicht immer nur das Gleiche.

Im vergangenen Jahr hast Du mit US-Regisseur Terrence Malick gedreht, davor mit Michael Haneke. Was ist das für ein Gefühl, wenn Regisseure eines solchen Kalibers anklopfen?

Das war natürlich toll. Absurderweise kamen die beiden Anfragen fast parallel. Bei beiden Filmen gab es eine Zeit von ungefähr drei Monaten, während der ich nicht wusste, ob das wirklich was wird oder nicht. Ich war extrem nervös, leicht hysterisch. Immer wenn das Telefon geklingelt hat, dachte ich: Jetzt kommt die Absage. Das war viel anstrengender als der eigentliche Anruf.

Michael Haneke blickt in seinem "Happy End" hinter die Fassade einer großbürgerlichen Familie. In Malicks Film "Radegund" geht es um den österreichischen NS-Verweigerer Franz Jägerstätter. Unterscheidest Du zwischen bekannten und weniger bekannten Regisseuren?

Nein. Terrence Malick zum Beispiel ist ein sehr entspannter und den Schauspielern zugewandter Regisseur, der mit einem ganz kleinen Team arbeitet. Er hat viele Möglichkeiten: zum Beispiel ein ganzes Schloss als Setting, vierzig Nazi-Schauspieler als Statisten und ein dazu paar Panzer. Aber dann dreht man mit einem ganz kleinen Team, fast wie bei Jakob Lass: improvisierte, halbstündige Takes, in denen man zum Beispiel in der Zelle rumläuft und nur aus dem Fenster guckt.

Wo kommt Dein Spieltrieb her?

Ich möchte wachsen, ich möchte was erleben. Wenn man mit jemandem an einer Idee arbeitet, die erstmal nur im Kopf ist und dann verwirklicht wird, dann ist das ein schöner Vorgang. Das könnte auch ein Buch sein oder ein Bild - und bei mir ist es eben das Spiel.

Was ist das Besondere an Deinem Spiel?

Ich glaube, ich suche einfach nach etwas, das wirklich ist, das wirklich stattfindet. Das suche ich dann speziell in der Situation des Spiels und weniger in dem gedanklichen Konstrukt, das ich mir vorher zusammenbaue.

Zur Person Franz Rogowski ist Jahrgang 1986, aufgewachsen im schwäbischen Tübingen, inzwischen Wahlberliner. Seinen Durchbruch hatte er 2013 im Impro-Film "Love Steaks" von Jakob Lass. Es folgten unter anderem: "Victoria" von Sebastian Schipper, "Happy End" von Michael Haneke, "Radegund" von Terrence Malick. Der Mann mit dem markanten Gesicht spielt aber auch Theater, zuletzt in "Wut" von Elfriede Jelinek an den Kammerspielen München.

Hast du eine besondere Routine zur Vorbereitung?

Ich setz mich selbst unter Druck. Renne ziellos in meiner Wohnung rum, gucke in den Kühlschrank, habe dann aber schon vergessen, was ich wollte, trinke den fünften Kaffee und irgendwann ist der Druck so hoch, dass irgendwas zum Platzen kommt. Das muss man dann so terminieren, dass das im richtigen Moment stattfindet. So bereite ich dann die Rollen vor.

Du hast eine klassische Ausbildung als Tänzer. Warum der Wechsel vom Tanz zur Schauspielerei?

Ich wollte auch einfach mal was sagen. Nicht immer nur zappeln.

Du bist nicht nur Shooting Star, Du hast auch zwei Filme im Wettbewerb. "Transit" von Christian Petzold und "In den Gängen" von Thomas Stuber. Was sind das für Filme?

Beide basieren auf einem Buch. "Transit" basiert auf dem gleichnamigen Roman von Anna Seghers. Es ist ein Entwicklungsroman, übersetzt in einen "Coming of Age"-Film. Er beschäftigt sich mit der Fluchtbewegung aus Europa in den 1930er Jahren, kommt aber im Marseille von heute an, wo wiederum Flüchtlinge nach Europa wollen. In dieser Geschichte kommen all diese verschiedenen Dinge zusammen, virtuos verstrickt von Christian Petzold, unserem Regisseur.

Und "In den Gängen"?

Der Film basiert auf einer Kurzgeschichte des Leipziger Autors Clemens Meyer. Seine Geschichten sind oft geprägt von einer gewissen Stille und einem Geheimnis. Die Leute sagen nicht alles, was sie fühlen. In diesem Spannungsfeld von Melancholie und Menschen, die einen Schutzpanzer haben, darunter aber empfänglich sind und Gefühle haben, ist diese Geschichte angesiedelt. Es ist eine Geschichte von einem jungen Mann, der anfängt, in einem Supermarkt zu arbeiten, der in der Nacht Paletten einräumt, seinen Führerschein als Gabelstaplerfahrer macht und in diesem Universum des Großmarkts elementare Dinge findet: Eine Vaterfigur, eine Zukunftsperspektive, einen neuen Lebensraum und natürlich auch die Liebe. Ohne die Liebe geht es nicht. In dem Fall ist Sandra Hüller die Frau seines Herzens.

Wie stehst Du zum Glamour der Branche, dem roten Teppich zum Beispiel?

Da habe ich Bock drauf. Auch wenn ich ein bisschen menschenscheu bin. Aber es ist toll, dass wir im Wettbewerb laufen. Es gibt im Moment ja diese Debatte, ob man den Dresscode für Männer und Frauen überdenken sollte. Weil Frauen sich immer wie ein Bonbon verpacken müssen und die Männer im Anzug rumrennen dürfen. Ich finde es gut, darüber nachzudenken. Ich persönlich fühle mich ganz wohl im Anzug. Ich würde mich im Kleid nicht so wohl fühlen. Deswegen sollte man auch darüber sprechen.

2015 auf dem Berlinale Teppich mit dem Film Victoria

Wie nimmst Du die Debatte in der deutschen Filmbranche momentan war?

Ich nehme es so wahr, dass man die Macht der Männer einfach verteilen muss auf Männer und Frauen. Ich bin für die Quote in allen Bereichen, und ich glaube, dass sich vieles dann sofort klärt. Wenn die Frau mit 3.000 Euro nach Hause kommt und der Mann putzt, kann man damit kulturelle Differenzen sehr schnell überbrücken.

Wie wichtig sind denn Zeichen wie die schwarze Garderobe bei den Golden Globes?

Ich finde es wichtig, dass man Zeichen setzt. Ich finde aber auch wichtig, dass man versteht, dass es nicht nur ein aktuelles Thema, sondern ein permanentes Problem ist. Es ist ein systemimmanentes Problem, mit dem wir den ganzen Tag konfrontiert sind. Es geht darum, dass man im eigenen Leben politisch mündig wird und genau danach dann auch handelt. Das hat aber mit öffentlichkeitswirksamen Dingen nicht so viel zu tun.

Der Film "Fikkefuchs", in dem Du neben Regisseur Jan Hendrik Stahlberg die Hauptrolle spielst, inszeniert eine Vater-Sohn-Beziehung, in der sich alles darum dreht, dass beide gerne eine Frau abbekommen würden, es aber nicht schaffen. Ein heikles Thema im vergangenen November, als gerade die #metoo-Debatte losging.

Wir haben mit dem Film viele Diskussionen ausgelöst. Selbst bei mir im Freundeskreis waren viele ziemlich erbost über den Film. Es gibt einfach kritische Haltungen dem Film gegenüber, was der Film ja auch will. Der Film will spalten und gar kein politisch korrekter Film sein. Genau deswegen waren viel mehr Gespräche möglich über die Themen, als wenn ein Film alles politisch korrekt macht.

Das Interview führte Anna Wollner, Radio Fritz

Damals jung - jetzt routiniert im Geschäft

Bild: dpa/ Jens Kalaene 2018: Der gebürtige Freiburger Franz Rogowski ist der Shooting Star der 68. Berlinale. Mit "Love Steaks" 2013 nahm seine Karriere Fahrt auf. Auf der aktuellen Berlinale ist er in Thomas Stubers "In den Gängen" zu sehen und in "Transit" von Christian Petzold.



Bild: dpa/ Britta Pedersen 2017: Der 1997 geborene Louis Hofmann wurde 2017 als Shooting Star ausgezeichnet. 2016 spielte Hofmann die Hauptrolle im Drama "Die Mitte der Welt".

Bild: imago/Future Image 2016: Mit "Fack ju Göhte" gelang der gebürtigen Berlinerin der Durchbruch. Bei den 66. Berliner Filmfestspielen wurde Jella Haase als Shooting Star ausgezeichnet.

Bild: dpa 2015 wurde der deutsche Schauspieler Jannis Niewöhner als europäischer Shooting Star ausgezeichnet.

Bild: dpa-Zentralbild 2014: Maria Dragus ist der deutsche Shooting Star der Berlinale. Sie hat bereits den Deutschen Filmpreis in der Kategorie Beste darstellerische Leistung für ihre Rolle der Klara in "Das weiße Band" bekommen.

Bild: dpa 2013: Saskia Rosendahl. Noch im selben Jahr erhielt sie eine Nominierung für den New Faces Award als beste Nachwuchsschauspielerin.

Bild: dpa 2012: Anna Maria Mühe bekam 2002 eine Rolle im Film "Große Mädchen weinen nicht" und feierte damit ihr Filmdebut. Zehn Jahre später lief Anna Maria als Shootingstar über den Berlinale-Teppich.

Bild: dpa 2011: Der ehemalige Student der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" spielte sich 2010 als Goethe in die Herzen der Zuschauer. 2011 ernannte die Berlinale Alexander Fehling zum vielversprechendsten deutschen Nachwuchstalent.

Bild: dpa 2009 lieferte David Kross einen eleganten Auftritt als Titelgewinner ab, zwei Jahre später spielt er eine Rolle in einem von Steven Spielberg produzierten Film "Gefährten"

Bild: dpa 2008 galt Hannah Herzsprung noch als neues Gesicht - heute gehört sie zu den Großen.

Bild: dpa 2007 : Maximilian Brückner, 2011 wird er zusammen mit David Kross in Steven Spielbergs Film "Gefährten" eine Rolle übernehmen.

Bild: dpa 2006 stand die mittlerweile bekannte Schauspielerin Johanna Wokalek im Rampenlicht.

Bild: dpa 2005 wurde Max Riemelts Talent gekürt, 2011 nahm er den Grimmepreis mit nach Hause.

Bild: dpa-Zentralbild 2004: Jung und verspielt - wirkte die damals 28-jährige Schauspielnachwuchskünstlerin Maria Simon während der Pressekonferenz auf der Berlinale.

Bild: dpa 2003 lief Daniel Brühl als junges Talent über die Berlinale Teppich.

Bild: dpa 2002: Antonio Wannek wuchs in Kreuzberg auf und hatte mit elf Jahren seinen ersten Fernsehauftritt. Mit seiner Rolle in Dominik Grafs Film "Der Felsen", überzeugte er die Shooting-Star-Jury.

Bild: dpa/Maelsa 2001: Benno Fürmann und Heike Makatsch sind Shooting Stars der Berlinale. Beide gehören heute zu den Deutschen Stars.

2000: Bereits im Jahr zuvor war Deutschland mit einem männlichen und weiblichen Schauspieler vertreten: August Diehl und Nina Hoss.

1999: Moritz Bleibtreu ist der deutsche Shootingstar, so wie Maria Schrader.

1998: Jürgen Vogel und Franka Potente die ersten beiden Shooting Stars. Heute sind sie weltweit bekannt und arbeiten mit den größten Filmproduzenten. Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen