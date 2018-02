Die Internationalen Filmfestspiele Berlin sind eine gigantische Veranstaltung. Etwa 400 Filme werden gezeigt, es gibt Dutzende Spielstätten in der ganzen Stadt, interessante oder etwas weniger interessante Podiumsdiskussionen. Zudem kommen immer wieder Filmgrößen aus der ganzen Welt nach Berlin, um ihre neuesten Werke vorzustellen. Das war von Anfang an so. Die erste Berlinale wurde 1951 mit Alfred Hitchcocks Film "Rebecca" eröffnet. Hauptdarstellerin und Stargast Joan Fontaine erlebte eine in Trümmer liegende Stadt, in die langsam das Leben zurückkehrte.

In der Sektion Hommage [ berlinale.de ] werden in diesem Jahr Filme mit Willem Dafoe gezeigt, der den Goldenen Ehrenbären bekommt. In der Sektion Retrospektive [ berlinale.de ] werden teilweise 100 Jahre alte Filme aus der Zeit der Weimarer Republik zu sehen sein.

Zumindest mit der Unübersichtlichkeit haben Kosslicks Kritiker nicht ganz Unrecht. Das Festival ist in neun Sektionen unterteilt, die teilweise auch Unterkategorien beherbergen. Zudem gibt es in diesem Jahr drei Sonderreihen.

Etwas kurios mutet jedes Jahr aufs Neue an, dass es Filme gibt, die Teil des Wettbewerbs sind, aber außerhalb der Konkurrenz laufen. Die Jury darf diesen Filmen also keinen Preis zusprechen. Dies werde gemacht, weil die Veranstalter das "Augenmerk auf sie lenken wollen", sagte eine Sprecherin des Festivals dem rbb vor einigen Jahren. Als internationales Filmfestival wolle die Berlinale alle derzeit wichtigen Filme repräsentieren, hieß es. Und die Filme im Wettbewerb bekämen naturgemäß die meiste Aufmerksamkeit. Warum sie dann aber nicht preiswürdig sein dürften, erklärt dieses Statement allerdings nicht.

Seit Montagmorgen gibt es die ersten Tickets für die 68. Berlinale zu kaufen. Einige Kinofans harrten dafür in Schlafsäcken vor den Schaltern in den Arkaden am Potsdamer Platz aus. Es gibt aber auch entspanntere Wege, an Karten zu kommen.

Natürlich ist es etwas bekloppt, mitten im Winter in einer Einkaufspassage auf dem Fußboden zu übernachten, um an Kinokarten zu bekommen. Dass trotzdem jedes Jahr Dutzende mit Schlafsack und Klappstuhl zum Potsdamer Platz tingeln, zeigt aber auch, welch innige Liebe einige Fans für die Berlinale entwickeln. Während in Venedig, wo keiner wohnt, und in Cannes, das keiner bezahlen kann, das gemeine Volk lediglich an den Absperrungen zusehen darf, wie die Clooneys, Streeps und Spielbergs an ihnen vorbeihuschen, sind in Berlin die Kinos für jeden offen. Nach den Vorstellungen dürfen Sie klatschen, jubeln, buhen und oft auch Fragen an die Macher richten. Mehr als 300.000 Kinotickets werden jedes Jahr verkauft.

Nur den richtigen Film zu finden, ist nicht ganz einfach. Eine gute Strategie ist, im Programm nach Schauspielern, Ländern oder Themen zu forschen, die Sie interessieren. Erstellen Sie eine Rangliste von drei bis fünf Filmen. Anschließend können Sie natürlich probieren, die Karten dafür von ihrem Computer zu Hause aus zu ergattern. Das klappt aber nur in den seltensten Fällen. Gehen Sie lieber am Morgen zu den Campern am Potsdamer Platz oder zum Kino International. Dem Direktverkauf stehen größere Kontingente offen. An großen Anzeigetafeln können Sie beobachten, wie viele Plätze noch verfügbar sind. Falls ihr Favorit ausverkauft ist, müssen Sie dank Ihrer Rangliste nicht in Panik verfallen.

Vor ein paar Jahren sorgte ein Tipp von Tom Tykwer für herzliche Lacher aus dem Publikum einer Podiumsdiskussion. Ein paar Tage später stand die Weltpremiere seines Films "The International" auf dem Programm. Filmfan Tykwer empfahl jedoch, sich nicht für solche Hochglanzproduktionen anzustellen, die kurze Zeit später in jedem Kino zu sehen sein. Die Berlinale sei für ihn vielmehr eine Möglichkeit, Filme im Kino zu sehen, die man später allenfalls noch im Fernsehen zu sehen bekommt.