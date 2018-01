Erstmals wird bei der Berlinale der rote Teppich vor einem Gefängnis ausgerollt: In der Justizvollzugsanstalt Tegel wird im Rahmen der Sonderreihe "Berlinale Goes Kiez" der Film "Das schweigende Klassenzimmer" von Lars Kraume aufgeführt.

Erstmals finden die Internationalen Filmfestspiele Berlin auch hinter Gefängnismauern statt. Wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten, wird im Rahmen der Sonderreihe "Berlinale Goes Kiez" der Film "Das schweigende Klassenzimmer" von Lars Kraume für Insassen der Justizvollzugsanstalt (JVA) Tegel gezeigt. Der Regisseur steht im Anschluss für ein Gespräch mit den Zuschauern zur Verfügung. Die Vorführung ist nicht öffentlich.

"Das schweigende Klassenzimmer" spielt im Jahr 1956 und erzählt von zwei Abiturienten aus der DDR. Bei einem Ausflug nach Westberlin sehen sie in einer Wochenschau erschütternde Bilder vom niedergeschlagenen Volksaufstand in Budapest. Zurück in ihrer Heimat wächst gemeinsam mit Mitschülern die Idee, während des Unterrichts eine Schweigeminute für die Opfer einzulegen. Damit geraten die Jugendlichen ins Visier der DDR-Behörden. Der Film wurde unter anderem in Berlin und Brandenburg gedreht und lehnt sich an eine wahre Geschichte an.