Schauspielerin Anna Brüggemann hat außerdem unter dem Hashtag #NobodysDoll dazu aufgerufen, sich auf dem roten Teppich so anzuziehen, wie man sich wohlfühlt – und nicht wie man meint, dass es sich für so einen Anlass gehört. Ende Januar postete sie auf Facebook ein Statement , in dem sie schreibt: "Die Gleichberechtigung ist auf dem roten Teppich noch nicht angekommen. Im Gegenteil, das Frauen-, und auch Männerbild, das bei Festivaleröffnungen, Premieren und Preisverleihungen erwartet wird, kommt mir vor wie aus den fünfziger Jahren."

Die Schauspielerin Heike Makatsch (""Hilde") mahnte unterdessen eine bedachte Debatte an. "Es kommt mir so vor, dass gerade jeder differenziertere Gedanke zum Thema, der vielleicht auch mal eine Ambivalenz benennt oder sogar eine Lanze bricht für die Gegenseite, so an den Pranger gestellt wird, dass es fast schon etwas von einer Meinungsdiktatur hat", sagte Makatsch der "Süddeutschen Zeitung". Der US-amerikanische Filmproduzent Harvey Weinstein, an dem sich die Debatte um sexuellen Missbrauch innerhalb der Filmbranche entfacht hatte, sei nicht typisch oder stehe nicht stellvertretend für Männer in Machtpositionen, so Makatsch. Vielmehr sei Weinstein "ein Serienvergewaltiger, ein Psychopath".